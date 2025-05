Os 5 melhores restaurantes do Brasil em 2025, segundo o Guia Michelin

Lasai (Rio de Janeiro)

Rua Conde de Irajá, 191, Botafogo, Rio de Janeiro. Há lugares onde o silêncio tem sabor, e cada prato parece ensaiado para não apenas alimentar, mas desacelerar o tempo. Tudo ali convida à escuta: da terra, da estação, do instante. A experiência não é feita de explosões — é feita de camadas sutis, reveladas com a paciência de quem sabe que o essencial nunca se impõe. A cozinha é limpa como uma respiração funda e firme, onde o vegetal assume protagonismo sem alarde, mas com uma beleza que assombra pela delicadeza. O serviço caminha no mesmo compasso: preciso, leve, quase invisível. O que se serve parece ter brotado ali mesmo, do solo, do entorno, do agora. Há uma ética silenciosa em cada escolha, um respeito que não se ostenta, mas se sente em cada detalhe: da louça ao aroma, da luz que atravessa a sala até o modo como o vinho toca a taça. Mais que uma refeição, é um convite à consciência — do corpo, do tempo, do território. E quando se vai embora, leva-se menos a lembrança de um sabor específico do que a impressão de ter estado, por um breve momento, em harmonia com o que é simples, raro e vivo.