5 livros que te dão conselhos que você só entende quando está quebrado por dentro

Os Irmãos Tanner (1907) — Robert Walser

Simon Tanner, jovem inquieto e idealista, abandona a segurança do lar para explorar o mundo em busca de sentido e autenticidade. Em sua jornada, enfrenta uma série de experiências que o confrontam com as realidades da vida adulta, incluindo empregos instáveis, relações familiares complexas e a constante tensão entre liberdade e responsabilidade. Através de encontros e desencontros, Simon questiona as convenções sociais e busca uma existência alinhada com seus valores pessoais. A narrativa, marcada por uma prosa lírica e introspectiva, mergulha nas nuances da condição humana, explorando temas como alienação, pertencimento e a busca por identidade. O protagonista, com sua sensibilidade aguçada, observa o mundo ao seu redor com um olhar crítico e poético, revelando as contradições da sociedade e de si mesmo. Este romance é uma reflexão profunda sobre o processo de amadurecimento e a complexidade das relações humanas, destacando a importância da autenticidade em um mundo que frequentemente valoriza a conformidade. Através da trajetória de Simon, o leitor é convidado a contemplar as possibilidades e os desafios de viver uma vida fiel a si mesmo.