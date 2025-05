6 livros que parecem simples, mas escondem verdades que só se entende depois dos 30

O Estrangeiro (1942) — Albert Camus

Em uma cidade argelina sob o sol inclemente, um homem comum recebe a notícia da morte de sua mãe. Sua reação, marcada por uma aparente indiferença, contrasta com as expectativas sociais de luto e emoção. Após o funeral, ele retoma sua rotina com uma serenidade desconcertante, envolvendo-se com uma antiga colega e auxiliando um vizinho em questões pessoais. No entanto, um encontro fortuito na praia culmina em um ato de violência: ele mata um homem sem motivo aparente. Preso e julgado, sua apatia e falta de remorso tornam-se o foco do tribunal, mais do que o próprio crime. A narrativa, conduzida em primeira pessoa, revela um protagonista alheio às convenções morais e emocionais, desafiando as normas estabelecidas pela sociedade. Através de uma prosa precisa e despojada, a obra explora o absurdo da existência humana e a busca por sentido em um mundo indiferente. O protagonista, ao confrontar a inevitabilidade da morte, encontra uma forma de liberdade ao aceitar a indiferença do universo. Este romance, considerado um dos pilares do existencialismo e do absurdo, convida o leitor a refletir sobre a autenticidade, a liberdade e a responsabilidade individual diante da vida.