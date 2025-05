5 livros que são breves demais para o estrago que causam

A Onda (1981) — Todd Strasser

Na sala de aula, tudo começou com uma pergunta desconfortável. Como um povo inteiro se curva ao inaceitável? O professor hesitou. Explicar seria pouco. Preferiu mostrar. Um código de conduta, um símbolo, uma saudação. E, de repente, o jogo tornou-se regra. O que era experimento se fez doutrina. Os alunos, antes dispersos, começaram a marchar em sintonia — não metaforicamente. A nova ordem prometia pertencimento, disciplina, orgulho. Funcionava. As dúvidas sumiam sob a lógica da obediência. O nome dado era inofensivo, quase infantil. Mas havia algo ali que crescia para além da proposta inicial — algo que pulsava nas entrelinhas, no silêncio entre os corredores, no olhar cúmplice dos que aderiram sem perguntar por quê. A maioria se entregava com alívio. Alguns, com entusiasmo. Poucos hesitavam — e começaram a pagar por isso. Quem discordava, tornava-se ameaça. E ameaça precisa ser anulada. Não foi preciso violência. Bastou um clima. Um gesto. Um ritual. E a lição, enfim, se completou: a liberdade pode desaparecer sem tiros, sem tanques — só com aplausos e uniformes improvisados. Ao final, ninguém sabia exatamente onde aquilo começou a deixar de ser teatro. Ou se um dia deixou. O que restou não foi apenas o desconforto. Foi o espelho. E, nele, cada leitor precisa agora se olhar.