6 livros que ninguém te indicou — mas que vão te encontrar no momento exato da sua vida

Intermezzo (2024) — Sally Rooney

Dois irmãos atravessam a morte recente do pai como quem tenta decifrar uma partitura interrompida. Peter, advogado de causas humanitárias, move-se entre a nostalgia de uma relação terminada e o desconforto de um novo envolvimento com uma jovem que parece tanto companhia quanto espelho de suas incertezas. Ivan, mais novo, ex-promessa do xadrez, vive entre a rigidez do cálculo e o espanto diante do imprevisível — principalmente quando se vê envolvido com uma mulher mais velha, distante de seus códigos e ritmos. Ambos buscam sentido em conexões que os desafiam, enquanto evitam, sem sucesso, o luto ainda em carne viva. A narrativa alterna seus pontos de vista com precisão delicada, expondo fragilidades que nem sempre encontram tradução direta: a vergonha da solidão, o orgulho ferido, a lentidão do afeto. Em vez de grandes eventos, o texto se estrutura sobre gestos mínimos — um olhar que hesita, um silêncio mal colocado, uma lembrança que insiste. O romance não propõe redenções fáceis, nem idealiza os vínculos familiares ou amorosos: observa-os com a crueza de quem sabe que toda aproximação carrega um descompasso. Ainda assim, entre as dissonâncias, há um intermezzo possível — um intervalo onde a dor se torna inteligível, e a intimidade, por mais falha, é abrigo. Com seu estilo contido e intensamente humano, a autora compõe um retrato melancólico da tentativa de amar mesmo quando tudo parece pouco ensaiado.