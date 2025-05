7 histórias de amor tão encantadoras quanto viscerais — juntas, já foram lidas por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro

Anna Kariênina (1877) — Liev Tolstói

Uma mulher da alta sociedade russa, bela, inteligente e espirituosa, vê seu mundo desmoronar ao se apaixonar por um jovem oficial. O dilema entre o desejo e a honra, entre a maternidade e a liberdade, instala-se como um abismo crescente entre o que se espera dela e o que pulsa dentro de si. À medida que mergulha no amor com intensidade irreprimível, ela enfrenta o isolamento social, a ruína familiar e o lento esvaziamento das certezas que antes a sustentavam. Em contraste, outro personagem — um proprietário rural idealista e introspectivo — busca sentido na simplicidade do campo, na religiosidade e no trabalho. As trajetórias se cruzam e se afastam, revelando duas formas opostas de tentar dar conta da existência. A obra, escrita com notável profundidade psicológica e densidade moral, retrata com crueza o peso das convenções e a fragilidade dos afetos quando confrontados com a rigidez de uma sociedade patriarcal. Ao longo de suas centenas de páginas, o romance se debruça sobre o amor, o adultério, a fé, o suicídio e a hipocrisia — sem nunca oferecer atalhos morais. O que se vê não é uma heroína ou uma vilã, mas uma figura trágica que arde por dentro. A narrativa desdobra, com beleza e violência, a solidão que pode habitar até mesmo o coração do desejo.