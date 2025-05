3 romances perturbadores que você lê em silêncio — mas te desfiguram por dentro

Zona de Interesse (2014) — Martin Amis

Não há como atravessar este romance ileso. A história se passa num campo de concentração nazista — mas não é contada pelas vítimas. Em vez disso, ouvimos três vozes: o oficial vaidoso e mulherengo que tenta conquistar a esposa do comandante; o próprio comandante, fiel à máquina de extermínio, cuja devoção beira a banalidade do ritual; e o prisioneiro judeu encarregado de manter o funcionamento dos crematórios. Martin Amis opta por um desconforto radical: representar o horror não pelo grito, mas pelo tédio, pelo cotidiano, pela vulgaridade dos que administram a morte como se fosse contabilidade. A linguagem é seca, às vezes cínica, por vezes quase banal. É aí que reside sua força brutal. Não há heroísmo. Não há redenção. Apenas engrenagens — humanas, literárias, históricas — operando com precisão silenciosa. A estrutura polifônica desnuda, com precisão desconcertante, os diferentes níveis de delírio e dissociação moral. O romance não mostra os campos: os habita. E os habita com a crueza de quem sabe que a maior perturbação não está nos atos extremos, mas na normalidade do mal. Ao final, o que mais fere não são os números, os cadáveres, os fornos. É a consciência de que tudo isso foi organizado, sustentado e racionalizado por pessoas comuns. Pessoas que sabiam. Que sabiam exatamente o que estavam fazendo — e seguiram fazendo.