4 livros que você lê em silêncio — mas eles gritam por dentro o tempo todo

O Passageiro (2022) — Cormac McCarthy

Um avião afundado no Golfo do México. O corpo do piloto ainda preso ao assento. Todos os documentos e equipamentos intactos. Todos, exceto um passageiro — o que desapareceu sem deixar rastros. Esse enigma é o ponto de ignição para Bobby Western, um mergulhador e ex-físico brilhante que carrega nas costas o peso de uma irmã perdida, a sombra do pai envolvido com o Projeto Manhattan e o lento colapso de sua própria sanidade. Assombrado por uma inteligência que não sabe onde repousar, Bobby vagueia pelos Estados Unidos dos anos 1980, perseguido por autoridades invisíveis, matemáticos desencantados, teóricos radicais e fantasmas pessoais. As leis da física, que um dia estruturaram sua visão de mundo, já não sustentam nada. O luto, a culpa e a memória formam um vórtice de linguagem e silêncio. Paralelamente, em fragmentos intercalados e visões febris, a irmã desaparecida, Alicia — matemática genial e esquizofrênica —, dialoga com criaturas imaginárias, num mundo onde a lógica e a dor se entrelaçam. Sua ausência é o centro gravitacional de tudo que Bobby evita e, ao mesmo tempo, busca. Nada se resolve. Tudo se aprofunda. A realidade é desidratada por camadas de tempo, trauma e beleza árida. No fim, resta o movimento errante: a travessia de um homem à deriva entre as ruínas do saber e os resquícios do amor.