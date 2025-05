9 livros de aventura para você viajar sem sair do conforto do quarto

O Rei de Inverno (1995), Bernard Cornwell

“O Rei de Inverno” é o primeiro livro da aclamada série “As Crônicas de Artur”, que reinterpreta a famosa lenda do Rei Artur com um olhar realista e histórico. Situado na Britânia do século 5, o romance segue a jornada de Derfel Cadarn, um guerreiro que serve Artur, enquanto ele reflete sobre os eventos que moldaram o destino do rei e do reino. No contexto de um império romano em colapso, Cornwell traz uma visão brutal e sem adornos das batalhas, lealdades e intrigas que caracterizam a época. O romance é repleto de ação, onde Derfel, um homem de fé e honra, se vê confrontado com dilemas morais e lealdades divididas, enquanto tenta proteger Artur de suas ameaças internas e externas. Através de uma narrativa vívida e imersiva, Cornwell mergulha nas complexidades das lendas arturianas, destacando o homem por trás do mito e os conflitos que definiram a história da Britânia. A obra revela uma visão crua e épica do nascimento de um reino, enquanto se mistura com mitos e realidades da história medieval.