5 livros que mudam o rumo de uma vida — e nenhum deles tem mais de 150 páginas

Os Vivos e os Outros (2020) — José Eduardo Agualusa

Durante um festival literário em uma ilha africana, um grupo de escritores se vê isolado do mundo após uma violenta tempestade cortar todas as comunicações externas. A princípio, o confinamento é recebido com ceticismo e leveza, mas logo o tempo suspenso impõe outra lógica: os dias se embaralham, as palavras ganham corpo e as fronteiras entre o real e o imaginado começam a desaparecer. No centro da narrativa está um romancista angolano, dividido entre a serenidade do exílio criativo e a inquietação diante de personagens que escapam do controle da pena e caminham pela casa como se exigissem respostas. Figuras inventadas passam a circular entre os vivos, questionando seus autores e a própria lógica de uma ficção que se rebela contra a morte. Em meio à confusão crescente, o protagonista se vê obrigado a confrontar sua história, suas escolhas estéticas e éticas, e o poder irreversível que a literatura exerce sobre a existência. O espaço da ilha torna-se então um espelho hipnótico: ali tudo pode ser reescrito — ou perdido. Num cenário que mescla a delicadeza da criação literária com o colapso simbólico do mundo, o livro explora com lirismo, humor e melancolia o limite difuso entre invenção e verdade.