7 livros que pareciam suaves — até rasgarem algo que você nem sabia que existia

Inverno em Sokcho (2016) — Elisa Shua Dusapin

No balneário adormecido de Sokcho, no extremo leste da Coreia do Sul, o inverno silencia tudo: as praias, os mercados, os gestos. Uma jovem mestiça trabalha em uma pousada quase deserta, lidando com hóspedes esparsos, pratos temperados com kimchi e uma solidão espessa como a neblina marinha. Sua mãe, uma mulher seca e ausente, pouco fala. O pai francês, que nunca conheceu, é uma sombra persistente. Quando um ilustrador francês se hospeda na pousada, buscando inspiração para sua próxima graphic novel, uma tensão silenciosa se instala. Ele é introspectivo, metódico, estrangeiro. Ela o observa, o alimenta, o deseja, sem saber se quer ser notada ou esquecida. Os dias seguem lentos, quase imóveis, como quadros de uma história que se escreve pela sugestão — pelo que não se diz, pelo que não se toca. A fronteira entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, tão próxima, torna-se metáfora tangível da divisão interna que a protagonista carrega: entre culturas, entre línguas, entre o pertencimento e o exílio íntimo. A escrita é seca, precisa, de uma beleza cortante, como o frio do mar no inverno. Cada frase parece medir o peso do silêncio, o desconforto da espera, a frustração de uma juventude sem contorno. Um romance breve, mas densíssimo, onde o invisível grita, e a neve não apenas cobre o mundo — também o distancia. É um mergulho na melancolia da identidade fluida, onde até o calor de um gesto é coberto de incerteza.