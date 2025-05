7 livros para presentear sua mãe — e fazê-la lembrar que ainda é protagonista da própria história

A Filha Perdida (2006) — Elena Ferrante

Num litoral pouco movimentado do sul da Itália, uma professora universitária tira férias sozinha após as filhas partirem para o Canadá com o pai. Esperando apenas descansar e estudar, ela se vê intrigada por uma família barulhenta e, em especial, por uma jovem mãe com sua filha pequena. A relação simbiótica entre ambas desperta nela memórias desconcertantes e emoções há muito silenciadas. Com o passar dos dias, um incidente aparentemente banal desencadeia uma cadeia de escolhas impulsivas que a arrastam para o centro de um conflito interno brutal. A obra desnuda com crueza e coragem as zonas cinzentas da experiência materna, atravessando culpa, rejeição, liberdade e um desejo inconfessável de autonomia. O que se inicia como um retiro se transforma em um abismo, onde identidade, memória e desejo colidem. A protagonista, sem recorrer a dramatizações óbvias, enfrenta uma revelação íntima de si mesma, ao mesmo tempo lúcida e perturbadora. Em uma narrativa econômica, afiada e psicologicamente densa, as decisões passadas reverberam com potência emocional no presente, forçando-a a encarar a maternidade não como ideal, mas como enigma.