Mapa do feminino: o livro escrito há 70 anos que ainda hoje decodifica o que é ser mulher

Ela entra numa papelaria como quem entra num lugar proibido. Não está lá por envelopes, nem por recibos — está atrás de algo menor e, paradoxalmente, imenso: um caderno de capa preta. Compra-o às escondidas, como quem comete um pequeno delito. E talvez seja mesmo. Porque o que ela vai fazer com ele — escrever — é, naquele contexto, um gesto de insubordinação íntima. Silenciosa, mas definitiva.

Essa mulher, que não tem nome — e talvez por isso mesmo ecoe tantas — está nos seus quarenta e poucos anos. É mãe. É esposa. É funcionária de escritório. É tudo o que esperavam dela. E, no entanto, no fundo de alguma coisa que ela mesma não consegue nomear, sente que não é. Pelo menos, não só isso. À noite, depois de lavar pratos, dobrar roupas e apagar luzes, ela se senta e escreve. Não para ninguém. Não para a posteridade. Só para si.

Caderno Proibido, de Alba de Céspedes ‎ (Companhia das Letras, 288 páginas tradução de Joana Angélica d’Avila Melo)

No início, as palavras saem trêmulas. Fragmentos de raiva contida, de cansaço antigo. Não há grandes revelações — só a angústia de viver sem ser vista. Cada linha, cada frase que ela escreve é como uma fresta que se abre na parede da normalidade. Ela quer entender — ou ao menos se ouvir, depois de tanto tempo silenciada pela conveniência alheia. Pergunta-se: em que momento me tornei invisível? E por que continuo?

O que começa como diário vira algo maior. Um inventário emocional de tudo o que foi sendo deixado pelo caminho: os desejos suprimidos, a juventude que passou sem alarde, os sonhos que nem chegaram a nascer. Ela olha para o marido — e vê um homem que já não escuta. Olha para os filhos — e vê dois jovens que a tomam por garantida. Todos exigem algo dela. Ninguém pergunta quem ela é.

Há um momento em que um antigo amor retorna. Breve, quase discreto. E não — não é uma história de reconquista. Não há promessas, tampouco futuro. Só a lembrança incômoda de que, um dia, ela existiu fora das funções que hoje a definem. Esse reencontro, mais do que um plot, é uma fresta: um espelho. Ela se vê nele — não como objeto de desejo, mas como alguém que poderia ter sido outra. Ou outras.

A força do livro não está em grandes eventos. Está no que pulsa por baixo. No modo como a escrita dela vai ganhando corpo, confiança, coragem. No começo, ela esconde o caderno. Depois, começa a temer perdê-lo — não porque alguém possa encontrá-lo, mas porque sem ele já não saberia mais quem é. Ele se torna, pouco a pouco, um prolongamento de sua carne. Um lugar onde ainda é permitido sentir.

Os conflitos não se resolvem. Nem precisam. A beleza do texto está justamente em evitar soluções fáceis. Não há catarse nem revolução. O que há é o lento desmantelamento de uma estrutura de silêncio. Uma implosão cotidiana. A luta dela é contra a inércia. Contra a repetição. Contra o apagamento sorridente que tantas mulheres experimentam quando deixam de ser vistas como sujeitos — e passam a ser apenas mães, esposas, cuidadoras.

E, no entanto, há amor. Há ternura. Há culpa. Ela não odeia ninguém. Só não suporta mais a ausência de si. E isso — esse tipo de dor — é talvez o mais difícil de explicar. Por isso escreve. Porque a fala escapa. Porque o corpo já não protesta. Porque só as palavras, essas que ninguém lerá, ainda sabem que ela está viva.

Às vezes, ela pensa em parar. Em queimar tudo. Em voltar a ser o que era antes — funcional, contida, previsível. Mas já não pode. Porque a escrita reabriu alguma coisa. Fez doer de novo. E essa dor, por estranha que pareça, também é uma forma de existir. De afirmar-se. De recusar o adormecimento.

O caderno é seu segredo, seu risco, sua salvação parcial. Está escondido, mas está lá. Como uma bomba-relógio que ela mesma ativou — e não sabe se deseja que exploda ou que jamais seja encontrada. Ela escreve porque precisa. Não por vaidade. Nem por libertação romântica. Mas porque, se não escrever, desaparecerá de vez.

Ao redor dela, tudo continua igual. O trabalho. A casa. As vozes dos filhos. O silêncio do marido. O mundo segue. Só ela mudou — ou começou a mudar. E isso, embora ninguém perceba, é irreversível.

A linguagem do romance acompanha esse processo. É sóbria, mas pulsante. Nunca excessiva. Nunca fria. É uma escrita que sabe esperar — como quem escuta antes de dizer. Como quem suspeita que a verdade está nos intervalos, nas dobras, nas entrelinhas.

Ao final, não há uma grande revelação. Há, sim, uma consciência. E talvez isso baste. Porque há momentos em que entender já é mais do que se pode esperar. E ela entende. Entende que foi silenciada. Que também se silenciou. Que ainda é possível — mesmo no fim de tudo — começar de novo. Ou quase.

É raro encontrar uma personagem tão profundamente humana. Tão dolorosamente crível. Ela não quer romper com o mundo. Só deseja caber nele — sem sumir. E talvez seja isso o que torna essa história tão comovente: a ausência de heroísmo, o excesso de verdade, a intensidade das coisas pequenas.

Porque, às vezes, tudo o que uma mulher precisa é de um caderno. E silêncio. E noite. E coragem.