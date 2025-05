Leu uma vez e nunca mais esqueceu: 7 livros que marcam a alma

O Peso do Pássaro Morto (2017), Aline Bei

A infância começa com uma perda e a vida segue como uma sequência de lutos íntimos, registrados com uma delicadeza brutal. Em prosa fragmentada e ritmo poético, a história acompanha uma mulher dos oito aos cinquenta e dois anos. Ao longo dessa trajetória, ela tenta dar nome ao que perdeu, ao que carregou, ao que enterrou dentro do próprio peito. O tempo passa, mas não cura: apenas acumula. Cada capítulo é um pedaço do coração arrancado com cuidado, posto diante do leitor como quem mostra uma ferida antiga que ainda sangra. O texto é enxuto, mas vibra com intensidade quase insuportável. Há uma beleza que mora na ruína, uma força que se agarra ao que resta. Não se trata de superação, mas de convivência com o insuportável. Um livro que é ao mesmo tempo sopro e soco — leve como pluma e denso como perda.