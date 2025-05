Ficção de cura: 7 livros que valem mais do que 7 meses de terapia

Uma Hora de Fervor (2023) — Muriel Barbery

Às vésperas da morte, um homem vive em reclusão no Japão, cercado por livros, objetos mínimos e lembranças que persistem como brumas no ar. A filha, criada à distância, chega para visitá-lo — e o tempo, antes suspenso, recomeça a vibrar entre as paredes da casa. Ele foi um homem de silêncio, de contemplação. Agora, diante da filha e da finitude, tenta revelar a parte de si que nunca soube dizer: um amor vivido décadas antes, com uma mulher japonesa que mudou a trajetória de seu desejo, da sua ética, da sua solidão. A narrativa avança com doçura e gravidade, num ritmo quase cerimonial, onde os gestos importam mais que as palavras, e o passado não é lembrado, mas invocado com reverência. Ao reconectar-se com o que perdeu — e com o que nunca teve coragem de cultivar — ele oferece à filha não explicações, mas presença. Ela, por sua vez, aprende a ouvir o que não foi dito, a reconhecer nos gestos do pai as raízes de sua própria inquietação. O romance é atravessado por rituais, sombras e pequenos instantes de beleza feroz. E nesse intervalo entre um amor não vivido e uma paternidade tardia, pulsa o que talvez seja o fervor mais profundo: o de tentar, ainda que tarde, tocar alguém com a verdade de uma vida quase inteira.