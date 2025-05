Os 5 melhores livros de Dostoiévski

Na novela “O Duplo” (1846), de Fiódor Dostoiévski (1821-1881), o conselheiro Goliádkin é obrigado a enfrentar uma questão esdrúxula. Um seu sósia aparece sem explicação pelas ruas de São Petersburgo, e aí começa para esse homem pacato uma descida ao inferno. O argumento dos doppelgängers, figuras que reproduzem à perfeição a aparência física de alguém sem apresentar nenhum vínculo biológico, é uma das ideias de desvario, sobre a qual o russo ancorou boa parte de sua obra, tentando, como homem de gênio que era, entender até onde podem ir os desejos, irracionais quase sempre, do espírito do homem. A loucura sempre permeou a humanidade. O homem vai perdendo a razão aos poucos, incapaz frente aos muitos desafios que a vida lhe impõe, ou o desatino o colhe de uma vez, consequência de muitos anos de uma existência fracassada. Dostoiévski não chegou a enlouquecer, mas esteve parede a parede com a insanidade. Ourives de preciosidades da literatura universal, o escritor era um homem descrente do gênero humano, e flutua no éter da polêmica sua suposta conversão a um pretenso amor por tudo e por todos.

Dono de uma inteligência extraordinária, capaz de conduzir o leitor por um labirinto de pensamentos que sugere completamente irrefutáveis só para, logo, a seguir, botá-los todos à prova, Dostoiévski segue inquietando leitores do mundo todo e todas as épocas, atropelando preconceitos, dogmas ou o que quer que críticos quisessem dele. “Memórias do Subsolo” (1864) é o romance de formação por excelência de Dostoiévski, mas como não lembrar de “O Jogador” (1866) e “Os Irmãos Karamázov” (1879), que lançam o público sem rodeios no universo de seu autor? Dostoiévski é cada vez mais necessário num mundo distópico, caótico, moldado pelos valores invertidos que passam a definir as relações. Pessimismo, conversão, mudança de vida, medo: nada foge ao olhar arguto de Dostoiévski, que não se furta a cascavilhar as chagas da existência em seus romances e contos, tão ricos que sempre tratam de reservar surpresas e suscitar revelações, não importa quantas vezes já os tenhamos lido. Figuram na nossa lista, junto com “Memórias do Subsolo”, “O Jogador” e “Os Irmãos Karamázov”, outros dois motivos de Dostoiévski seguir relevante neste insano século 21, uma era de comunicação ininterrupta, mas (ou por isso mesmo) desencontrada, o que em suas mãos acabaria também em mais um romance matador.

Noites Brancas (1848) Um momento de felicidade deveria ser o bastante para justificar a vida. O fenômeno das noites brancas, que mexe com os ânimos e atiça as paixões dos moradores de São Petersburgo durante o verão, marca o começo do idílio de dois jovens, O Sonhador e Nástienka, que, num golpe do destino, encontram-se numa ponte sobre o rio Nievá. Dostoiévski aproveita um cenário que mistura fantasia e a crueza da realidade para falar sobre solidão, amor, esperança, fé, num enredo pautado pelo tão característico niilismo do povo russo e do autor, magnético o suficiente para encantar Luchino Visconti (1906-1976) e Robert Bresson (1901-1999), que adaptaram o romance para o cinema.

Memórias do Subsolo (1864) Em 1864, um inverno rigoroso assolava Moscou. Seria mais um de muitos na quase sempre gélida capital russa, não fosse pelo fato de que Fiódor Dostoiévski (1821-1881) precisava se desdobrar entre os cuidados com a mulher, que morria de tuberculose, e o esmero com que se debruçava sobre seu novo trabalho, uma ode à vida, à beleza do viver, às incongruências de um homem frustrado, que se retira do serviço público — atividade a que se dedicava apenas para ter o que comer — e vai morar num cubículo, num bairro afastado da cidade, e mesmo assim enfrentando apuros de dinheiro. Tudo nele — e no próprio Dostoiévski, como se vai ver — é dúvida. Dostoiévski talvez seja dos escritores mais aferrados à dúvida de que se tem conhecimento. Em “Memórias do Subsolo”, o livro em questão, por meio desse protagonista, agoniado, desprotegido, desacorçoado, Dostoiévski encarna a dúvida de tudo, inclusive das certezas, ou melhor, principalmente das certezas. Como em “O Sonho de um Homem Ridículo” (1877), a insignificância do personagem central o impede de ter um nome, mas esse sujeito instável, como todos os tipos de Dostoiévski, é dono de uma inteligência invulgar, capaz de conduzir o leitor por um labirinto de pensamentos que ele faz parecer completamente irrefutáveis só para, logo, a seguir, botá-los todos à prova. “Memórias do Subsolo” é o romance de formação de Dostoiévski, superando os imprescindíveis “O Idiota” e “Os Irmãos Karamázov”, justamente por introduzir o público no universo de seu autor. Por meio de “Memórias” é que o leitor vai começar a ter alguma ideia do quão fundo é o buraco existencial dostoievskiano.

Crime e Castigo (1866) No mais conhecido dos romances de Dostoiévski, Raskólnikov, um estudante sem posses e descoroçoado, perambula pelas ruas de São Petersburgo, esforçando-se por fugir da infernal tentação de se entregar à insânia e derramar sangue para provar sua superioridade ante uma velha agiota e de sua irmã. Todos têm direito a um momento de loucura, ele considera, mal de que nem vultos da História como César ou Napoleão escaparam. Só mesmo Dostoiévski poderia, a partir de diálogos cortantes em sua aspereza e cenas brutais, chegar à elucubrações filosóficas sofisticadíssimas acerca da opressão silenciosa a rodear os homens invisíveis da Terra, encarnada por tiranos que passam por inocentes senhoras ocupadas em acumular o vil metal quando ganhariam mais cuidando da salvação de sua alma.

O Jogador (1866) Em “O Jogador”, Dostoiévski aposta num refinado e nada óbvio suspense psicológico para, mais uma vez, descortinar as fraquezas dos homens. Ele mesmo presa do vício nas cartas, o escritor observa de muito perto Aleksei Ivanovitch, um jovem professor que deixa-se capturar pela ilusão de ganhar fortunas com a jogatina, até que flagre-se de todo subjugado por um mal que não leva a nada senão à morte. Como quem não quer nada, Dostoiévski desce ao inferno de uma alma vulnerável, que guarda o resto de dignidade com o qual espera contar para restabelecer-se. Entre uma e outra partida, Aleksei pensa num amor perdido e, mais importante, no porquê de ter desejado conhecer essa perigosa maneira de lidar com seus desapontamentos e limitações, o arremate perfeito para mencionar o poder do livre-arbítrio.