10 vinhos premiados que custam menos de R$ 100 — e parecem muito mais caros

Há vinhos que surpreendem pela raridade. Outros, pela história. Mas há também aqueles que tocam justamente por caberem — no bolso, na mesa, no cotidiano. Esta seleção nasceu desse desejo simples (mas cada vez mais difícil): encontrar grandes vinhos sem grandes cifras. E, para que a escolha não fosse guiada por achismos ou modismos passageiros, recorremos a uma das fontes mais respeitadas da crítica latino-americana: o Guia Descorchados.

Criado pelo jornalista chileno Patricio Tapia, o Descorchados é mais que uma lista de pontuações. É um mapeamento afetivo e técnico dos melhores vinhos da América do Sul, atualizado anualmente com centenas de degustações às cegas — e, talvez por isso, tão confiável quanto desconcertantemente justo. Diferente de rankings que flertam com o marketing, aqui a nota nasce do paladar nu, direto da taça, sem a maquiagem das etiquetas.

Todos os vinhos apresentados abaixo receberam notas entre 91 e 93 pontos no Descorchados 2024 — e todos, sem exceção, podem ser encontrados no mercado brasileiro por até R$ 100. Não há truques. Apenas boas escolhas. Tintos, brancos, italianos, brasileiros, argentinos… alguns clássicos, outros discretamente surpreendentes. Cada um deles carrega sua própria temperatura narrativa, seu ponto de inflexão no paladar, sua maneira particular de conversar com quem o bebe.

E claro: esta não é uma lista definitiva — talvez nem devesse ser. É só um convite. A reencontrar o prazer do vinho possível, o gesto sincero de servir uma taça e reconhecer, ali, mesmo que por um instante breve, a beleza do que não custa tanto, mas vale muito.

Pérez Cruz Gran Reserva Cabernet Sauvignon Silencioso como o sopé da cordilheira onde nasce, este tinto não se exibe: insinua-se. Em camadas discretas, surgem frutas negras maduras, leve grafite, traços de cedro e uma linha de frescor que mais sustenta do que se impõe. A estrutura, esculpida por taninos finos e persistência longa, revela uma arquitetura sutil — mais feita de proporção do que de peso. Nada aqui grita: tudo permanece. Com carnes grelhadas, cogumelos ou cortes suínos lentamente assados, revela sua melhor expressão. Ao fundo, paira uma sobriedade que remete à ideia de precisão ética. É vinho que convida ao silêncio atento, à escuta interior, à permanência do que não se esgota em um só gole. Não há aqui vocação para o espetáculo, mas para a intimidade. Para quem sabe que o tempo, quando bem interpretado, pode ser decantado.

Las Moras Barrel Select Cabernet Sauvignon Fruto de uma paisagem árida onde o sol não perdoa e o solo desafia, revela-se como resposta sensível a uma natureza extrema. As frutas escuras são maduras, mas não pesadas, seguidas por baunilha discreta e toques de especiarias doces vindos da barrica. Em boca, mantém corpo médio e taninos arredondados, convidando harmonizações amplas: massas ao molho vermelho, carne grelhada, queijos curados. Há nele algo de cotidiano elevado à dignidade de ritual — como se o simples gesto de abrir a garrafa carregasse um pacto secreto com o prazer calmo. Sua linguagem não é rebuscada, mas precisa. Sem ambição de ostentação, prefere entregar constância, aconchego e um leve senso de recompensa. Para quem busca um vinho honesto, versátil e com alma de terra, é mais do que escolha: é acerto.

Pizzato Fausto Cabernet Sauvignon Há uma tensão entre rusticidade e refinamento que pulsa em cada gole, como se a videira carregasse memórias do sul brasileiro em sua seiva. As frutas negras, discretas, cedem espaço a nuances de terra molhada, folha seca e um vegetal elegante, quase mentolado. A acidez firme guia o vinho com precisão, enquanto taninos finos desenham sua estrutura sem pressa. Com carnes assadas, embutidos artesanais ou um risoto de cogumelos, alcança harmonia plena. É vinho que carrega consigo o silêncio das serras, a brisa dos vinhedos e a sobriedade de quem não precisa provar nada a ninguém. Em sua aparente simplicidade, há uma sofisticada contenção. Ele não almeja ser internacional: cultiva a identidade com orgulho e entrega uma experiência de rara integridade. Para quem valoriza o caráter da origem, é um convite irrecusável.

Quinta do Crasto Flor de Crasto Tinto Surge como um elogio ao essencial: à fruta bem conduzida, à acidez viva, ao gesto contido que, ainda assim, emociona. É o Douro sem maquiagem, entregue em forma de blend honesto, com frutas vermelhas maduras, leve nota terrosa e um toque mineral que parece vir do próprio xisto. Taninos jovens, mas educados, sustentam um corpo médio e ágil, que se acomoda bem com pratos de bacalhau, embutidos portugueses ou carnes de panela. A estrutura é firme, sem rigidez; a linguagem, clara, mas com sotaque. Não se trata de um vinho performático, mas de um retrato fiel de sua origem — daqueles que falam baixo e, por isso mesmo, ecoam. Feito por uma das casas mais respeitadas do país, é uma introdução digna à grandeza duriense e ao tipo de beleza que só revela-se a quem sabe escutar.

Concha y Toro Diablo Dark Envolto em um nome que sugere transgressão, entrega exatamente o oposto: conforto sofisticado. Com notas de frutas negras maduras, cacau, especiarias doces e um fundo levemente tostado, apresenta-se como uma narrativa densa que, no entanto, sabe rir de si mesma. Os taninos são domados, o corpo é médio-alto e o final permanece como um eco sensual. Vai bem com pratos de sabor marcante — molhos escuros, carnes assadas ou queijos curados. Sua força não está na provocação, mas na acessibilidade bem trabalhada. É vinho para noites em que o paladar pede intensidade sem exagero, para encontros que equilibram drama e prazer. Dentro de sua proposta, cumpre com precisão aquilo que promete: entrega imediata, prazer tátil e um certo charme noturno. A escuridão aqui não assusta — envolve.

Dante Robino Novecento Cabernet Sauvignon Há vinhos que nascem para competir; outros, simplesmente, para permanecer. Este não busca aclamação, mas companhia. Frutas vermelhas surgem como memória solar, equilibradas por um vegetal limpo e um leve tom terroso. Corpo leve, acidez justa e taninos dóceis fazem dele parceiro de mesa e conversa — pizzas artesanais, massas ao sugo, queijos de média intensidade. Seu mérito reside na coerência: não há dissonância entre o que promete e o que oferece. Há, sim, uma honestidade quase antiga em sua entrega — como uma receita familiar que nunca falha. O prazer aqui não está no impacto, mas na frequência com que pode ser revivido. É vinho para o cotidiano digno, aquele que acolhe sem invadir e acompanha sem exigir. E essa discrição bem-feita, por vezes, vale mais do que o aplauso fácil.

Miolo Single Vineyard Cabernet Franc Na vastidão da Campanha Gaúcha, entre vinhedos de céu limpo e horizonte horizontal, nasce uma expressão silenciosa do Cabernet Franc. Ao nariz, frutas escuras discretas, ervas finas e um traço de mineralidade que parece brotar da própria pedra. Em boca, taninos finos e acidez firme desenham um vinho mais vertical que expansivo, sutil em força, profundo em intenção. Vai bem com carnes magras, pratos herbáceos, massas rústicas, cogumelos e queijos de textura densa. É vinho que não precisa se justificar — seu caráter é autoevidente. Produzido a partir de uma única parcela, carrega consigo o silêncio do solo, o recato do vento e uma fidelidade rara à origem. Há uma elegância serena em sua construção, um equilíbrio entre contenção e presença. Degustá-lo é como visitar uma paisagem que se impõe não pelo volume, mas pela vastidão.

Tornicola Rosso Puglia IGT Vindo do sul da Itália, onde o calor modela a fruta e a terra imprime corpo, apresenta-se com honestidade robusta. Notas de ameixa seca, ervas mediterrâneas e especiarias doces revelam um vinho de alma rústica, mas refinamento crescente. Em boca, os taninos são redondos, a textura é envolvente e o final, levemente balsâmico. Combina com carnes de panela, massas gratinadas, embutidos e queijos de média cura. Não quer ser internacional — quer ser local com competência. Há nele uma familiaridade afetiva, como se recordasse almoços longos em mesas antigas. Sua grandeza está no conforto, não na exibição. É o tipo de vinho que convida ao reencontro, à repetição, à confiança construída ao longo do tempo. Como tudo que vem da tradição oral, transmite mais do que diz. E isso basta.

Trivento Reserve Malbec Traz consigo o sotaque solar de Mendoza, onde o Malbec se tornou idioma fluente. As frutas negras, maduras mas contidas, dividem espaço com toques de violeta, café e leve tostado. Corpo médio, taninos polidos e final com doçura discreta tornam-no sedutor sem ser óbvio. Vai bem com carnes grelhadas, queijos duros, pratos de acento argentino. Sua estrutura é acessível, mas não simplista; seu apelo, imediato, sem ser vulgar. Dentro da categoria, cumpre com rigor sua missão: entregar prazer tátil e constância gustativa. É vinho para o agora, mas também para aquele amanhã que exige previsibilidade afetiva. A força aqui não está no arrojo, mas na entrega segura. Um clássico funcional, que agrada iniciantes e respeita iniciados. Há mérito na precisão — e esse é um de seus trunfos mais discretos.