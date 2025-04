Do amarelo da glória ao vermelho da controvérsia: as 7 cores já utilizadas pela Seleção Brasileira de Futebol

Camisa amarela — a identidade nacional

Criada após o trauma da Copa de 1950, a camisa amarela se tornou o maior símbolo do futebol brasileiro. Vencedora de cinco Copas do Mundo, ela traduz em tecido a alegria, a criatividade e a irreverência do povo brasileiro. Foi escolhida por concurso público e projetada para incorporar as cores da bandeira nacional. Com calção azul e meias brancas, tornou-se sinônimo de excelência esportiva. É conhecida mundialmente como a icônica “amarelinha”.