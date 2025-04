Os 5 livros mais vendidos no Brasil em 2025, até o momento

Você piscou e já estamos em 2025, o ano em que os boletos continuam vencendo, mas pelo menos os livros estão vendendo que é uma beleza. A galera leu, compartilhou no story, chorou com uma xícara de café na mão e até fez dancinha no TikTok pra divulgar. Tem romance de fazer o coração bater mais forte que quando você recebe notificação de Pix, thriller com reviravolta digna de final de novela mexicana e até drama que te deixa pensando na vida por três dias e meio. O brasileiro tá lendo, sim! E se duvidar, ainda compra edição especial com brinde. Porque aqui a gente sofre, mas sofre com estilo e um bom marcador de páginas.

Agora, cá entre nós: acompanhar lista de mais vendidos é quase como stalkear crush no Instagram. A gente finge que não se importa, mas quer saber tudinho. Quem tá dominando as prateleiras? Qual autora já pode pedir música no Fantástico por aparecer pela terceira vez seguida? E qual livro é aquele que sua amiga mandou “leia, por favor, preciso conversar com alguém sobre esse final”? Essa lista veio pra isso: pra te atualizar, te dar assunto pra rodinha do café e, de quebra, te incentivar a tirar aquele exemplar da estante e, veja só, realmente abrir.

Então prepara a wishlist (ou o carrinho na Amazon), porque aqui estão os cinco livros que estão bombando em 2025 no Brasil até agora. E não, nenhum deles é manual de autoajuda com o título “Descomplique sua Vida em 3 Passos” — embora sejamos tentados. São histórias que mexem com a gente de um jeito que nem Wi-Fi instável às 23h consegue. Pega o café, ajeita a almofada e bora ver o que o Brasil andou lendo esse ano.

A Filha dos Rios (2022), Ilko Minev Neste romance ambientado na Amazônia, conhecemos Maria, uma jovem de 16 anos levada de Igarapó Mirim para uma nova vida a pedido da mãe, Eulalia. A narrativa explora diferentes culturas que se cruzam na região amazônica, especialmente durante o ciclo da borracha. Personagens de origens variadas — nordestinos, árabes, judeus, portugueses — constroem juntos a história de uma terra marcada por força, mistério e transformação. A trajetória de Maria é também um retrato simbólico do Brasil profundo. O livro se destaca pelo olhar sensível à identidade regional. Um enredo que une memória, luta e pertencimento.

A Empregada (2022), Freida McFadden Millie é contratada para trabalhar como empregada doméstica na casa dos Winchester. O que parece uma boa oportunidade se transforma rapidamente em um cenário de desconfiança e tensão. Nina, a patroa, tem comportamentos instáveis, e a rotina na casa revela segredos incômodos. À medida que o mistério se aprofunda, Millie precisa decidir se permanece no emprego — e até que ponto está disposta a ir para manter sua vida fora de perigo. O livro mistura suspense psicológico com ritmo ágil e instigante. Uma leitura que prende do começo ao fim, com reviravoltas inesperadas.

Verity (2018), Colleen Hoover Lowen Ashleigh, uma escritora em dificuldades financeiras, é contratada para terminar a série de livros da consagrada Verity Crawford, após a autora sofrer um acidente. Ao se instalar na casa da família, Lowen encontra um manuscrito perturbador com confissões que colocam em xeque toda a imagem da autora e de seu casamento com Jeremy. A tensão cresce conforme Lowen se envolve emocionalmente com Jeremy, e o manuscrito começa a influenciar suas decisões. A obra alterna entre romance, suspense e drama psicológico. Um thriller intenso, repleto de camadas e zonas cinzentas.

A Biblioteca da Meia-Noite (2020), Matt Haig Nora Seed está infeliz e à beira de uma decisão drástica. Mas, entre a vida e a morte, ela desperta em uma biblioteca misteriosa onde cada livro é uma vida que ela poderia ter vivido. À medida que Nora experimenta essas diferentes versões de si mesma, ela descobre as consequências de suas escolhas. O livro questiona o arrependimento, o desejo e o significado da felicidade. Em meio a realidades paralelas, Nora busca entender o que realmente importa. Uma história comovente sobre segundas chances e autoconhecimento.