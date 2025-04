7 livros levinhos para não enlouquecer de ansiedade

A Trama do Casamento (2019), Jeffrey Eugenides

Esse é o tipo de livro que você começa a ler achando que vai entrar em uma história romântica séria, mas é logo surpreendido pela leveza com que o autor aborda as complexidades do casamento. O protagonista, a esposa e os amigos se envolvem em situações que são engraçadas por sua própria estranheza. O humor aqui vem do fato de que as relações humanas são, por vezes, absurdas e hilárias, mesmo nos momentos mais delicados. Uma leitura que vai fazer você refletir, mas com risos garantidos no processo.