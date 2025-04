7 romances eróticos para ver no streaming

Tem hora que a gente só quer um filminho leve, fofinho, de amorzinho… mas tem hora que o negócio precisa esquentar, né? Para esses momentos em que você quer algo que mistura romance, paixão e aquela pitadinha (ou dona) de cenas mais picantes, nada melhor do que recorrer aos romances eróticos. E não, não estamos falando de “filme proibido da madrugada”, estamos falando de tramas com enredo, emoção e, claro, aquela energia “Netflix and chill” mais literal do que nunca.

E pode relaxar: você não vai precisar mergulhar em sites estranhos ou baixar arquivo.zip duvidoso para encontrar essas histórias. Todas essas delícias estão a poucos cliques no streaming, com trilha sonora apaixonante, fotografia caprichada e aquela narrativa que te prende — por vários motivos, se é que você me entende. Tem opção para quem gosta de bad boy, para quem ama uma sofrência, para quem busca algo mais artsy e até para quem quer se apaixonar por alguém 100% problemático (spoiler: é tradição nesse gênero).

Então separa a pipoca (ou o vinho, porque esse rolê pede uma taça), ajeita o sofá e prepara o Wi-Fi, porque hoje a missão é assistir filmes que fazem a temperatura da sala subir uns 5 graus fácil. Sem julgamentos! Todo mundo merece um pouquinho de amor, suor e confusão emocional de vez em quando. Bora para a lista que vai fazer você entender o verdadeiro sentido de “maratonar” com entusiasmo.

Amor e Outras Drogas (2010), Edward Zwick — Disney+ Divulgação / 20th Century Fox Jamie Randall, um vendedor de medicamentos, e Maggie Murdock, uma jovem que sofre de Parkinson precoce, embarcam em um relacionamento apaixonado, porém complicado. À medida que o romance esquenta, ambos enfrentam suas próprias vulnerabilidades e a dura realidade da doença. O filme mistura humor, drama e cenas quentes sem perder o foco emocional. Baseado no livro “Hard Sell: The Evolution of a Viagra“, de Jamie Reidy, a história explora o impacto do amor em meio à impermanência. Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway entregam atuações intensas e carismáticas. A narrativa equilibra leveza e profundidade com uma química irresistível entre os protagonistas. Um dos queridinhos da época entre os fãs de romance adulto.



365 Dias (2020), Barbara Białowąs e Tomasz Mandes — Netflix Divulgação / Netflix Laura é uma jovem polonesa que, durante férias na Sicília, é sequestrada por Massimo, um chefe da máfia. Ele lhe dá 365 dias para se apaixonar por ele. A trama explora o desenvolvimento dessa relação intensa, cheia de tensão sexual e conflitos emocionais. O filme viralizou como um dos romances mais polêmicos da Netflix. Baseado no livro de Blanka Lipińska, “365 Dias” mistura erotismo, luxo e perigo. As cenas sensuais são um dos grandes chamarizes da produção. Mesmo com críticas sobre seu conteúdo, o longa conquistou grande audiência. É recomendado para quem busca um drama extremamente provocativo.

Newness (2017), Drake Doremus — Prime Video Divulgação / Scott Free Productions Martin e Gabi se conhecem através de um aplicativo de namoro e rapidamente mergulham em um relacionamento baseado na atração e na novidade constante. Conforme o tempo passa, eles enfrentam os dilemas da modernidade: o medo da monotonia e o peso das expectativas. “Newness” explora a busca por conexão verdadeira em tempos de amores descartáveis. Com Nicholas Hoult e Laia Costa no elenco, o filme aposta em atuações sutis e realistas. A narrativa aborda temas como traição, liberdade e o desejo de intimidade genuína. É uma história que conversa diretamente com a geração dos aplicativos de namoro.

A Bela Estação (2015), Catherine Corsini — Prime Video Nos anos 1970, Delphine, filha de fazendeiros, vai para Paris em busca de independência e acaba se apaixonando por Carole, uma ativista feminista. O filme retrata o romance proibido em meio ao fervor político e às tensões familiares. “A Bela Estação” é delicado ao explorar os desafios de amar em tempos conservadores. A direção aposta em cenas de grande carga emocional e sensualidade. A química entre as protagonistas é um dos pontos altos da produção. É uma história sobre coragem, desejo e identidade. Ideal para quem procura um romance mais doce, mas ainda assim cheio de paixão.

After (2019), Jenny Gage — Prime Video Divulgação / Wattpad Tessa Young, uma estudante dedicada e obediente, vê sua vida mudar ao conhecer Hardin Scott, um jovem rebelde e misterioso. O relacionamento entre eles é marcado por encontros intensos e inúmeros conflitos. Baseado no fenômeno literário de Anna Todd, “After” virou um sucesso entre o público jovem. A trama é construída com base nos altos e baixos típicos de um romance explosivo. Apesar das críticas, conquistou uma legião de fãs fiéis. O filme é recheado de cenas sensuais e tensão emocional. Perfeito para quem adora um casal problemático tentando se entender.

O Amante (1992), Jean-Jacques Annaud Divulgação / Films A2 Baseado no romance autobiográfico de Marguerite Duras, “O Amante” se passa na Indochina dos anos 1920. A trama gira em torno da relação proibida entre uma jovem francesa de 15 anos e um rico empresário chinês. O filme explora temas como desejo, transgressão e desigualdade social. A fotografia é um dos grandes destaques, capturando a sensualidade com delicadeza. A história é contada de forma melancólica e poética. “O Amante” é considerado um dos romances eróticos mais elegantes do cinema. Uma escolha certeira para quem quer algo mais clássico e atmosférico.