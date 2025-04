7 livros perfeitos para presentear

A Vida Invisível de Eurídice Gusmão (2016), Martha Batalha

No Rio de Janeiro dos anos 1950, duas irmãs seguem caminhos separados pela rigidez da sociedade. Eurídice sonha com uma vida além do casamento tradicional, enquanto Guida enfrenta dificuldades após fugir com o namorado. A história traça um retrato agridoce das limitações impostas às mulheres da época. Sem abrir mão do humor, o livro expõe a opressão com delicadeza e inteligência. A ambientação brasileira é vibrante e cheia de detalhes afetivos. Uma narrativa que mistura leveza, dor e resiliência em medidas exatas.