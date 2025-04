5 livros curtinhos para ler no metrô ou no ônibus para o trabalho

O Velho e o Mar (1952), Ernest Hemingway

Páginas: cerca de 127

Neste clássico, Hemingway narra a batalha épica entre Santiago, um velho pescador cubano, e um enorme peixe no meio do oceano. A história, que parece simples, na verdade mergulha em temas como perseverança, orgulho e a dignidade humana diante da derrota. Hemingway escreve de forma enxuta e impactante, como quem desenha com poucos traços, mas acerta no alvo. A narrativa é lenta e intensa, como o próprio embate do pescador. O livro rendeu a Hemingway o Pulitzer e ajudou a garantir seu Nobel. É perfeito para leituras picadas entre as baldeações da vida.