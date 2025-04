Na Netflix — 7 romances mais que perfeitos

Me Chame Pelo Seu Nome (2017), Luca Guadagnino

Divulgação / Sony Pictures

Durante um verão na Itália dos anos 1980, o jovem Elio conhece Oliver, um acadêmico que trabalha com seu pai. Entre conversas, leituras e passeios, nasce entre eles uma conexão intensa e transformadora. O filme é uma celebração do despertar amoroso e da efemeridade dos momentos especiais. Com uma fotografia deslumbrante, a narrativa se desenrola com sensibilidade e sutileza. Baseado no livro de André Aciman, aborda o amor com delicadeza e sem pressa. É uma história sobre primeiro amor, descoberta e aceitação. Um romance para sentir mais do que entender.