Não leia estes 4 livros se você não quiser repensar toda a sua vida

Por Quem os Sinos Dobram — Ernest Hemingway (1940)

Ambientado na Guerra Civil Espanhola, o livro acompanha Robert Jordan, um jovem americano que se junta aos guerrilheiros republicanos na luta contra o fascismo. Robert é encarregado de destruir uma ponte estratégica, tarefa que pode custar-lhe a vida. Ao longo de poucos dias intensos, ele se apaixona por Maria, uma jovem que também carrega marcas profundas da violência. A narrativa explora com brutalidade o heroísmo, o amor, o sacrifício e a iminência da morte. Hemingway captura a fragilidade do idealismo humano diante da realidade cruel da guerra. Cada escolha de Robert pesa como uma sentença final. A tensão entre o dever e a felicidade pessoal é constante. “Nenhum homem é uma ilha”, ecoa no coração do livro. Uma ode trágica à brevidade da vida e à inevitabilidade da morte.