9 livros que transformam vidas — e que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez

Flores para Algernon (1966) — Daniel Keyes

Uma experiência científica promete ampliar os limites da inteligência humana, mas o que ela revela é algo infinitamente mais doloroso. Um homem com deficiência intelectual se torna, por breve tempo, um gênio — apenas para descobrir abismos emocionais que antes lhe eram invisíveis. A ascensão e queda de sua mente reconfiguram a sua percepção do amor, da solidão e da compaixão. Cada avanço intelectual distancia-o daqueles que antes o acolhiam com ternura. O conhecimento, que deveria ser redenção, transforma-se em um fardo trágico. O laço improvável com um pequeno rato de laboratório ressoa como uma metáfora pungente da fragilidade humana. Em cada linha, o tempo se insinua como inimigo implacável. A inocência perdida não pode mais ser recuperada. E a dor de saber pode ser mais devastadora do que a ignorância.