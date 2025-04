8 livros sobre irmãos que você precisa ler

As Irmãs Makioka (1948), Junichiro Tanizaki

O romance acompanha a vida de quatro irmãs da tradicional família Makioka em Osaka, nos anos que antecedem a Segunda Guerra Mundial. Com o declínio financeiro da família, elas enfrentam o desafio de manter a reputação e as tradições em meio às mudanças sociais do Japão moderno. A história se concentra principalmente nos esforços para arranjar um bom casamento para Yukiko, a terceira irmã, enquanto cada uma lida à sua maneira com as pressões do tempo e da sociedade. Com uma narrativa delicada, o livro explora temas como orgulho, honra e lealdade familiar. Um retrato íntimo da transformação cultural do Japão. Uma obra refinada sobre os laços que unem — e às vezes sufocam — os irmãos.