O que comiam os Papas? Conheça os pratos favoritos dos maiores líderes da Igreja

Papa Bento XVI (Joseph Ratzinger)

Max Rossi / Reuters

Com alma bávara, Bento XVI sempre demonstrou apego à culinária alemã. Gostava de Maultaschen, um tipo de massa recheada, tradicional no sul da Alemanha. Apreciava a Weißwurst, linguiça branca típica da Baviera, que costumava comer com mostarda doce. Nos cafés da manhã, preferia pão integral com geleia e uma xícara de chá. Era também admirador do Apfelstrudel, sobremesa de maçã que remetia à infância. Moderado e disciplinado, jamais exagerava nas porções. Comia com discrição, refletindo sua postura reservada e contemplativa.