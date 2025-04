As 10 comidas favoritas de 10 milionários (e nenhuma delas é caviar)

Você pode até imaginar que milionários vivem à base de caviar, foie gras e vinhos inalcançáveis. Mas a realidade — ao menos no que diz respeito à mesa — é muito mais humana, e até surpreendente. Em vez de trufas raras, alguns preferem pizza com a borda queimada. Há quem tome sorvete no café da manhã, jure fidelidade a fast food e peça polvo grelhado antes mesmo do sol nascer. E o mais curioso: menos de 5% dos bilionários conhecidos mantêm dietas que realmente se encaixam no estereótipo do luxo extremo.

Nesta lista, reunimos as 10 comidas favoritas de 10 milionários reais — e nenhuma delas é caviar. São escolhas que revelam não apenas o paladar de cada um, mas também suas manias, afetos e estratégias pessoais para lidar com o excesso de tudo, inclusive de dinheiro. Do frango frito de Zuckerberg ao mac and cheese apimentado da Rihanna, cada prato é um espelho íntimo — e por vezes inusitado — do estilo de vida de quem, mesmo no topo do mundo, ainda busca conforto no sabor de sempre.

Seja por nostalgia, praticidade ou prazer puro e simples, essas escolhas mostram que o verdadeiro luxo pode estar nas pequenas concessões — e não nas etiquetas douradas. Prepare-se para uma viagem pelos bastidores do apetite de quem comanda impérios, sobe aos palcos ou define os rumos do mercado global. Porque, no fim das contas, todos têm uma comida favorita. E, às vezes, ela é tão comum quanto a sua.

Elon Musk — Coca-Cola com hambúrguer

Apesar de comandar impérios tecnológicos, Musk tem um paladar incrivelmente básico. Ele já declarou que não liga para comida sofisticada e que poderia viver só de hambúrguer e Coca Zero. Nos escritórios da Tesla e SpaceX, é comum encontrá-lo com fast food na mão. Sua dieta já foi motivo de piada entre amigos e investidores. Para ele, eficiência e saciedade valem mais que refinamento.

Oprah Winfrey — Pão integral com abacate e ovo pochê

Oprah é apaixonada por comida de verdade, simples e nutritiva. Um de seus cafés da manhã favoritos é pão de fermentação natural com abacate e ovo pochê, servido com azeite e pimenta-do-reino. Ela acredita que comer bem é um dos maiores atos de autocuidado. Inclusive, já compartilhou receitas saudáveis em seu clube de bem-estar. Não à toa, equilibra luxo e equilíbrio como poucos.

Warren Buffett — Sorvete de chocolate no café da manhã

Aos 93 anos, o “oráculo de Omaha” come como um adolescente em férias. Buffett é fã de Coca-Cola, batatinhas e… sorvete de chocolate no café da manhã. Ele diz que estatisticamente pessoas com hábitos infantis vivem mais — e usa isso como desculpa. Apesar da fortuna, seus hábitos alimentares são econômicos e previsíveis. E ele nunca trocou o McDonald’s por restaurantes estrelados.

Jeff Bezos — Polvo grelhado com batatas ao murro

Bezos gosta de ousar até no prato. Já foi visto comendo polvo grelhado no café da manhã em um evento de negócios, surpreendendo todos à mesa. Segundo amigos, ele adora pratos exóticos e não convencionais. Quanto mais diferente, melhor. Essa abertura para o novo também se reflete em suas estratégias empresariais e de investimento.

Rihanna — Macarrão com queijo ao estilo caribenho

Mesmo sendo uma estrela global, Rihanna não abre mão dos sabores da infância. Seu prato favorito é o mac and cheese caribenho — mais temperado, com toque picante e aquele sabor de “comida de vó”. Nos bastidores de turnês, ela sempre exige esse prato no cardápio. Para ela, comida é vínculo afetivo e raiz cultural. É o sabor de casa, mesmo no luxo.

Mark Zuckerberg — Sanduíche de frango frito com maionese picante

Quando não está testando dietas veganas, Zuckerberg se rende à simplicidade. Gosta de sanduíches de frango frito, bem crocantes, com molho picante e pão fresco. Diz que esse tipo de comida traz conforto nos dias estressantes. Ele costuma frequentar pequenos restaurantes e gosta de comer sem frescura. É um milionário com hábitos de universitário.

Jay-Z — Lasanha de carne com quatro queijos

Jay-Z é refinado na música, mas simples na mesa. Entre seus pratos preferidos está a lasanha com carne moída e uma mistura generosa de queijos. Para ele, comida tem que ser farta, caseira e com sabor. Beyoncé já revelou que ele é fã de refeições familiares e reconfortantes. E quando tem lasanha, ele volta para casa mais cedo.

Lady Gaga — Pizza napolitana com borda queimada

Gaga pode ter looks ousados, mas no prato prefere tradição. Ela ama pizza napolitana, feita com ingredientes simples e borda chamuscada no forno a lenha. Segundo entrevistas, ela valoriza a autenticidade dos sabores e gosta de comer com as mãos. Quando está na Itália, visita pizzarias pequenas e familiares. A comida, para ela, é ritual e memória.

Serena Williams — Tacos veganos com guacamole e tofu crocante

Serena adota uma alimentação funcional e cheia de sabor. Seus tacos favoritos são veganos, recheados com guacamole, tofu crocante e muitos temperos. Como atleta, ela busca refeições que nutram sem pesar. Mas isso não significa renunciar ao prazer. Ela mesma posta receitas e fotos dos pratos nas redes — com visual de dar água na boca.

Tyler Perry — Panquecas com bacon caramelizado

Tyler Perry começa o dia com exagero e doçura. Ama panquecas americanas fofinhas cobertas com bacon caramelizado e calda de maple. Para ele, o café da manhã precisa ser marcante, quase uma celebração. É uma comida que mistura afetividade e indulgência. E ele garante: depois de um prato desses, qualquer roteiro flui melhor.