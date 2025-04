Os 5 melhores filmes de 2025 (até agora)

Entre estreias aguardadas, surpresas do circuito alternativo e produções que chegaram ao país com aclamação internacional, o primeiro trimestre de 2025 já se mostrou notavelmente fértil para os amantes do bom cinema. Em um cenário de disputas entre salas comerciais e plataformas de streaming, alguns títulos conseguiram se destacar não apenas por sua excelência técnica ou temática, mas pela forma como dialogaram com o público brasileiro — inquietando, provocando ou simplesmente encantando.

Mais do que sucessos de bilheteria ou promessas de temporada de premiações, os filmes reunidos nesta seleção representam experiências cinematográficas com identidade própria. São obras que vão do drama autoral à ficção científica melancólica, do thriller religioso ao terror simbólico, todas elas marcadas por uma abordagem estética consciente e um discurso que ultrapassa a superfície. Cada título foi escolhido a partir de sua repercussão crítica, relevância cultural e impacto junto ao espectador brasileiro.

Se o ano começou com grandes expectativas, o que já se viu nas telas — grandes ou pequenas — sinaliza uma temporada promissora para o cinema mundial e sua recepção nacional. A seguir, os cinco melhores filmes lançados no Brasil em 2025 até agora.



O Brutalista — Brady Corbet Divulgação / A24 A trajetória de um arquiteto húngaro expatriado se desenha como um tratado sobre o exílio interior, a brutalidade silenciosa do progresso e a arquitetura como extensão da alma. Em solo americano, suas obras grandiosas tornam-se monumentos de uma identidade dilacerada, ao mesmo tempo expressão e prisão. A direção aposta em uma estética rigorosa e glacial, onde cada plano é um gesto de contenção e vazio. O protagonista, interpretado com melancolia precisa, parece moldado pela matéria que ergue. Ao final, resta o concreto como testemunha muda de um homem que projetou edifícios para esconder aquilo que jamais conseguiu enterrar.

Conclave — Edward Berger Divulgação / FilmNation Entertainment No interior lacrado do Vaticano, o suspense se arma em torno de uma sucessão pontifícia marcada por disputas ideológicas, segredos inconfessáveis e alianças improváveis. Com direção contida e atmosfera de claustro, a narrativa se constrói como um jogo de xadrez onde fé e poder dividem o mesmo tabuleiro. As atuações são discretas, mas carregadas de tensão, e cada gesto parece antecipar um colapso. O silêncio, aqui, diz mais do que qualquer sermão. Ao fim da vigília, o que se revela não é apenas um novo líder, mas a anatomia crua de uma instituição que também é teatro.

Pecadores — Ryan Coogler Divulgação / Warner Bros. A volta à cidade natal ativa um mecanismo ancestral de culpa e castigo, à medida que dois irmãos enfrentam a herança de uma maldição que nunca os deixou partir de verdade. O terror não grita — ele sussurra pelas frestas da memória, pelas figuras parentais corrompidas, pelos dogmas herdados. Em lugar de sustos, surgem símbolos; em vez de respostas, inquietações. O uso de câmeras IMAX amplifica a sensação de que a paisagem também é personagem — cúmplice, carrasco e espelho. No subsolo da narrativa, pulsa a pergunta que não se cala: e se o mal não vier de fora?

Um Completo Desconhecido — James Mangold Divulgação / Walt Disney Studios Motion Pictures Mais do que mapear uma carreira, o filme capta o instante em que a inquietação vira identidade e o anonimato, lenda. O protagonista é um corpo em trânsito, um rosto que rejeita molduras, uma voz que ainda não sabe o que dizer — mas que já intui que o silêncio também canta. A direção escolhe a dúvida como linha condutora, entregando fragmentos que, como versos soltos, resistem à conclusão. A trilha não acompanha: ela precede, corta, desvia. O que se vê é a gênese de um mito sob o véu da incerteza, como se o tempo, em vez de linha, fosse uma curva aberta.