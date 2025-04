O livro ideal para cada um dos 12 signos: os astros já sabem qual história você deveria ler hoje

Orgulho e Preconceito (1813) — Jane Austen

Duas almas se atraem, mas antes precisam atravessar o abismo das aparências. As regras sociais da Inglaterra georgiana ditam gestos e silêncios. Entre bailes e passeios, o amor se insinua sob uma superfície irônica. Os diálogos brilham com inteligência e subentendidos. A heroína, espirituosa e crítica, desafia as normas com elegância. O suposto vilão revela-se nobre; a altivez, vulnerável. Austen constrói uma crítica de costumes com leveza e precisão. A ironia nunca é cruel, apenas reveladora. No fim, não há idealização do amor — há reconhecimento mútuo. Uma história de transformação mútua, escrita com perfeição e charme eterno.