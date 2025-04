Aplaudidos no auge, invisíveis no fim: quando a fama termina nas ruas

Rubens Sabino

Rubens Sabino ganhou destaque no cinema ao interpretar Neguinho em “Cidade de Deus”, filme indicado ao Oscar. Aclamado pela crítica, desapareceu após o sucesso e foi encontrado anos depois vivendo nas ruas do centro de São Paulo. Envolvido com drogas, sem fonte de renda, passou a pedir ajuda nas ruas e foi ignorado por muitos que o reconheceram. Chegou a declarar que queria sair do Brasil, mas não conseguia. Sua trajetória evidencia o despreparo do sistema cultural para lidar com jovens talentos oriundos da periferia. Um exemplo triste de como o sucesso precoce pode se transformar em abandono.