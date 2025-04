Você é brasileiro raiz ou gourmet disfarçado? Você é feito de farofa com feijão ou de storytelling com espuma de leite?

Todo mundo se acha brasileiro raiz — até a hora de encarar uma colher de alumínio torta ou um frango assado com gosto de domingo e alho queimado. A questão não é se você come quinoa, usa tênis branco ou paga R$ 18 numa água com gás e limão siciliano. A pergunta real é: você já soprou pilha de controle remoto com fé verdadeira?

Neste teste, vamos além do meme. São 30 perguntas que atravessam hábitos, vocabulário, memória coletiva e pequenos traumas compartilhados — como o som do tlec-tlec do ventilador de teto ou o terror ancestral da barata voadora. Aqui, a brasilidade é medida não pelo discurso, mas pela prática: você tem caldo Maggi na alma ou só no feed?

Prepare-se para rir, lembrar, talvez negar, e quem sabe até questionar a própria identidade cultural. No fim, você pode descobrir que é mais raiz do que imagina. Ou que, no fundo, sempre foi um personagem da Vila Madalena tentando bancar o subúrbio. Vamos descobrir?

1 — Quando você pensa em comida de verdade, o que vem à mente?

a) Arroz agulhinha empapado, feijão com caldo ralo e frango assado do domingo que já começa a cheirar às 10h.

b) Arroz negro ao leite de castanha com lascas de amêndoas e um toque de páprica defumada.

2 — Como você reage ao atraso crônico brasileiro?

a) Espera, resmunga internamente, mas não sai — porque foi educado pra ser educado.

b) Vai embora e ainda posta no stories: pontualidade é afeto.

3 — Você já escreveu a palavra merthiolate com segurança?

a) Não só escrevi, como senti a ardência na carne viva.

b) Nunca precisei, tenho betadine e gaze hipoalergênica.

4 — Qual foi seu primeiro contato com a ideia de brunch?

a) Quando alguém pediu pão com ovo e suco de laranja e cobrou R$ 38.

b) Desde criança, brunch faz parte do meu domingo — substitui o desjejum e antecipa o almoço.

5 — Quando te oferecem café, você:

a) Aceita, mesmo que esteja com azia — recusar é desfeita.

b) Pergunta se é coado, se tem opção descafeinada e se o grão é torrado médio.

6 — Você sabe identificar o momento exato em que o ventilador de teto começa a vibrar perigosamente?

a) Sim. É quando faz um tlec-tlec-tlec sincronizado com sua paciência.

b) Não uso. Só ar-condicionado inverter com controle via aplicativo.

7 — Na infância, seus pais te ensinaram a:

a) Guardar pote de sorvete (que nunca teve sorvete) e reusar papel alumínio.

b) Separar o lixo seco do orgânico e jogar fora embalagens com rótulo virado para baixo.

8 — Quando você vê um vendedor de picolé na rua, você:

a) Sente um impulso quase espiritual por um de uva que tinge os dentes.

b) Fica curioso se tem versão vegana de hibisco com chia.

9 — Você consegue diferenciar faxina de dar uma passadinha?

a) Sim. Faxina é guerra. Dar uma passadinha é quando vai chegar visita e dá tempo de esconder a bagunça.

b) Tenho diarista duas vezes por semana. Não me relaciono com o conceito de faxina emocional.

10 — Qual foi a última vez que você ouviu um vizinho gritar olha o gás?

a) Ontem. E eu já fiquei esperando o eco do triiiiiiiiiiim da buzina.

b) Nunca ouvi. No meu prédio, o gás é encanado e as entregas são via app.

11 — Quando o sinal fecha e um artista de rua se apresenta, você:

a) Aplaude mentalmente, dá R$2 e torce pra não abrir antes do fim.

b) Sobe o vidro e finge que está atendendo uma ligação.

12 — Em dia de chuva, seu maior medo é:

a) A enxurrada invadir sua calçada e arrastar a tampa do bueiro.

b) Cancelarem o delivery do japonês por motivos climáticos.

13 — O que te vem à mente quando ouve a palavra tupperware?

a) Um armário que desaba se você abrir a porta.

b) Um conjunto de recipientes de vidro com tampas cor de areia.

14 — Ao ouvir já tomou Dorflex?, você:

a) Toma. Sem nem perguntar o motivo da dor.

b) Questiona a dose, os efeitos colaterais e pede opinião de um profissional.

15 — Você já mediu a força de um chuveiro elétrico com o dedo molhado?

a) Sim. E aprendeu a respeitar a natureza e a eletricidade.

b) Que horror! Aqui só tem ducha pressurizada com termostato digital.

16 — Como você lida com uma barata voadora?

a) Atira um chinelo com a força de 500 anos de colonização.

b) Tranca a porta e espera ela morrer de causas naturais.

17 — Já amarrou sacola de supermercado no pé pra sair na chuva?

a) Sim. E ainda prendeu com fita crepe pra não escorregar.

b) Não. Uso galocha impermeável com design escandinavo.

18 — Qual sua relação com janelas de ônibus?

a) Disputava lugar só pra poder apoiar a cabeça no vidro e filosofar.

b) Prefere o lado do corredor — tem medo de exposição lateral.

19 — Quando alguém diz passa um cafezinho, você:

a) Já bota a água no fogo e separa o coador de pano.

b) Pergunta se pode ser cápsula ou se precisa moer na hora.

20 — Você sabe o que significa dar uma geral?

a) Sim. Significa limpar, rearrumar a vida e talvez chorar no processo.

b) Não. Se for faxina, tem empresa que resolve.

21 — Quando o ar-condicionado pinga, você:

a) Coloca uma vasilha embaixo e esquece da vida.

b) Aciona a assistência técnica — tem garantia.

22 — Qual é a primeira coisa que você faz ao entrar na casa da avó?

a) Beija a mão, vai direto pra cozinha e pergunta o que tem de bom aí?

b) Tira o sapato e pede Wi-Fi.

23 — Como você reage quando o porteiro te chama de doutor?

a) Corrige, mas no fundo se sente respeitado.

b) Fica ofendido, porque doutor é quem faz doutorado.

24 — Você já comeu com colher de alumínio amassada?

a) Sim. Ela entortava, mas nunca te traiu.

b) Não. Aqui é só talher de inox escovado.

25 — Quando o ventilador quebra no verão, você:

a) Usa leque, tampa de panela, revista, o que for.

b) Reclama do clima e vê passagens pra Campos do Jordão.

26 — Você já teve que fazer render o shampoo?

a) Sim. Misturava com água no frasco e rezava.

b) Tenho refil orgânico de 500ml comprado em loja conceito.

27 — Já usou sabão em barra azul pra lavar roupa?

a) Sim. E o cheiro dele define infância.

b) Nunca. Só uso sabão líquido concentrado e hipoalergênico.

28 — Quando o controle remoto não funciona, você:

a) Tira a pilha, sopra e reza.

b) Troca por pilhas recarregáveis com desempenho testado.

29 — Em casa, já ouviu desliga essa luz que não é a dona CEMIG que paga?

a) Toda semana.

b) Não. Aqui temos sensores de presença e painéis solares.

30 — Se o elevador demora, você:

a) Desce de escada e xinga mentalmente o último que parou no 2º andar.

b) Aproveita pra tirar uma selfie com boa luz.

Resultado do teste:

Maioria A — Brasileiro raiz sem vergonha na cara (e com farofa no prato) Você já fritou ovo na tampa da panela, soprou pilha de controle remoto e sobreviveu ao Brasil sem tutorial. Sua memória tem cheiro de cera vermelha e trilha sonora de ventilador no 3. É raiz, não performa: vive. E se o mundo acabar, você ainda dá um jeito de guardar o apocalipse num pote de sorvete.