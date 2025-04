O autor clássico que seu signo não suporta (e nunca vai admitir)

♈ Áries odeia Marcel Proust

Áries vive no modo “correria” desde que nasceu. Ele lê como quem atravessa um incêndio: rápido, direto, com adrenalina. Já Proust escreve como quem descreve cada centímetro da fumaça. Em “Em Busca do Tempo Perdido”, o francês passa duzentas páginas revivendo o gosto de um biscoito. Para Áries, isso é tortura gourmet. A frase ainda nem acabou e ele já pulou três parágrafos — ou jogou o livro no aquecedor. Se Marcel estivesse vivo, provavelmente seria atropelado por um ariano apressado num patinete elétrico, ouvindo podcast sobre estoicismo.