Goiás zera IPVA para motos de baixa cilindrada e alivia o bolso de milhares de trabalhadores

Medida beneficia 370 mil veículos, reduz custos para entregadores e mototaxistas e fortalece a economia

Com o compromisso de tornar a vida dos goianos mais fácil, com menos impostos, ao mesmo tempo que impulsiona a economia local, o Governo de Goiás adota medidas eficazes e concretas, com efeito direto na redução do custo de vida para o cidadão. A providência mais recente foi a isenção do IPVA para motocicletas, ciclomotores, triciclos e motonetas de até 150 cilindradas, com mais de seis anos de uso, que beneficiará 370 mil motos em 2026. A lei aprovada na Assembleia Legislativa segue agora para sanção do Executivo Estadual.

A isenção do IPVA é um grande alívio para mais de 370 mil donos de motos que dependem de seus veículos para seu sustento e de suas famílias, como entregadores, mototaxistas e trabalhadores por aplicativo. Ou seja, é uma política fiscal efetiva que alcança mais de 36% de toda a frota de motos de Goiás.

Ao eliminar o tributo, o Governo de Goiás reconhece a importância desses profissionais na dinamização da economia, permitindo que tenham menos custos e mais segurança financeira. Além disso, a população ganha mais serviços, e o setor de entregas e transporte cresce ainda mais.

Com um impacto financeiro estimado em R$ 63 milhões em 2026, com a perspectiva de que essa cifra chegue a R$ 71 milhões em 2028, a decisão de zerar o IPVA para motos reflete a prioridade do governo em ajudar quem mais precisa. São milhares de cidadãos que agora podem respirar mais aliviados, sabendo que seu meio de trabalho e locomoção terá uma manutenção mais barata e acessível.

A medida vai contemplar principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade ou baixa renda, que utilizam motocicletas para locomoção, mas que giram toda uma economia. São trabalhadores que contribuem para o Estado, que, nesse sentido, pode assumir a conta da desoneração, sabendo de sua importância.

Aeronaves e embarcações sem IPVA

A isenção do IPVA para motos também alcançou outros veículos. Aeronaves e embarcações, que até então tinham a incidência da alíquota, não serão mais cobradas com o imposto. A intenção do Governo de Goiás é estimular o crescimento econômico e apoiar quem trabalha e produz no estado.