Cyberthriller holandês que você vai querer assistir duas vezes, na Netflix

O thriller cibernético holandês “Hackers no Controle” entra no gênero saturado de clichês, mas constrói uma atmosfera de tensão ao acompanhar Mel Bandison, uma hacker ética encarregada de verificar a segurança de um sistema de ônibus autônomo. Ao identificar uma falha que compromete a integridade do software, sua tentativa de corrigir o problema coloca-a no centro de uma conspiração perigosa. Logo, ela se torna alvo de criminosos que desejam silenciá-la e, para piorar, é injustamente acusada de assassinato. Em meio a uma perseguição implacável, tanto por autoridades quanto por figuras sombrias do submundo digital, sua única chance de provar sua inocência reside em unir forças com outros hackers e desmascarar os verdadeiros culpados.

A narrativa segue uma estrutura familiar para os conhecedores do gênero, e a previsibilidade de alguns elementos é compensada por um ritmo dinâmico que sustenta o interesse do espectador. A força do filme não está na originalidade do roteiro, mas na maneira como conduz a tensão crescente, especialmente na reta final. O realismo, um aspecto frequentemente questionado em produções desse tipo, exige certa suspensão da descrença, algo que não deveria ser um problema para quem está acostumado às licenças narrativas do cinema de suspense tecnológico. Ainda assim, o filme se esforça para manter uma atmosfera plausível, sem descambar para exageros visuais ou reviravoltas absurdas.

No quesito atuação, Holly Mae Brood assume com segurança o papel principal, transmitindo a vulnerabilidade e a determinação de Mel sem recorrer a estereótipos exagerados. O elenco de apoio é competente, cumprindo suas funções dentro da proposta da trama. A violência não é um elemento predominante, tornando o longa acessível a um público mais amplo, não fosse pelo uso frequente de palavrões, que pode afastar espectadores mais jovens.

Um aspecto interessante de “Hackers no Controle” é a maneira como expõe a dicotomia entre produções europeias e hollywoodianas. Muitos críticos americanos apontam a falta de realismo em filmes do continente, mas ironicamente ignoram o fato de que grande parte dos blockbusters dos Estados Unidos se baseia em premissas igualmente improváveis, quando não mais inverossímeis. O filme holandês não tenta competir com orçamentos milionários ou efeitos espetaculares; sua abordagem é mais contida, apostando na eficiência da direção e na solidez da narrativa. A fotografia e a edição cumprem bem seu papel, garantindo uma experiência fluida e envolvente.

“Hackers no Controle” não renova nada no thriller tecnológico, mas entrega um entretenimento funcional dentro de suas ambições. Para quem busca uma história de conspiração digital sem pretensões de inovar o gênero, o longa se mostra uma escolha competente. Seu maior atrativo é a capacidade de evocar a nostalgia dos thrillers cibernéticos dos anos 1990, oferecendo uma sessão envolvente para aqueles dispostos a embarcar na sua proposta.