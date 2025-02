Anthony Hopkins, Bruce Willis e Catherine Zeta-Jones na melhor sequência de ação que você verá este mês na Netflix

O obstinado Frank Moses nunca encontrou paz no mundo caótico que o cerca. Mesmo após reunir seus antigos parceiros de batalha para uma missão impulsiva e questionável, o experiente ex-agente da CIA sente que o perigo o espreita numa esquina traiçoeira. Uma nova leva de inimigos perigosos emerge, profundamente enraizados na corrupção sistêmica, determinada a empurrá-lo de volta a uma vida de conformidade e monotonia. Contudo, Moses não está disposto a abandonar seus dias de glória. Bruce Willis, em um desempenho marcante, retorna como o anti-herói carismático, enfrentando um adversário singular: um lunático há três décadas obcecado por criar uma bomba nuclear minúscula, porém devastadora.

No comando de Dean Parisot, a história mergulha em um caos controlado, sustentado pelo humor ácido e pela ação ininterrupta. Ainda que a narrativa retome a fórmula de “Red — Aposentados e Perigosos”, os roteiristas Erich e Jon Hoeber exageram ao reciclar temas, explorando incessantemente a aura messiânica de Moses. O reencontro de Frank com Marvin Boggs (John Malkovich), repleto de teorias conspiratórias e manias inusitadas, desencadeia uma avalanche de situações hilárias e imprevisíveis. Ao lado deles, Helen Mirren retorna poderosa como Victoria Winslow, enquanto Brian Cox é subutilizado como Ivan Simanov. Catherine Zeta-Jones adiciona uma dose de intriga como Miranda Wood, e Lee Byung-hun impressiona como Han Cho Bai, o mercenário sul-coreano movido por um ressentimento profundo contra Moses.

No entanto, é Anthony Hopkins quem rouba a cena. Como Edward Bailey, um gênio insano com passado sombrio, ele injeta um humor refinado e um toque de perigo genuíno ao vilão da trama. A performance de Hopkins evoca nostalgicamente seu icônico Hannibal Lecter, enriquecendo a narrativa com camadas de tensão e mistério. Com sequências de ação engenhosamente coreografadas e diálogos repletos de sarcasmo, o filme sustenta um ritmo frenético. A dinâmica entre os personagens mantém o tom cômico e o enredo caótico, mas há um desgaste perceptível na repetição de certos elementos. Apesar disso, o elenco estelar e o equilíbrio entre ação e humor garantem uma experiência divertida e explosiva.