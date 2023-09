Filme que levou o Oscar por atuação brilhante de Cate Blanchett no Prime Video é uma profunda jornada pelos altos e baixos da vida adulta

Woody Allen tem a habilidade de capturar os sentimentos e pensamentos humanos mais intrínsecos e delicados. Em “Blue Jasmine”, ele apresenta uma comédia ao mesmo tempo leve e melancólica sobre a psique humana.

Jasmine (Cate Blanchett) é uma socialite de Nova York que terminou seu casamento de forma trágica e se encontra falida. Decide, então, ir para São Francisco e se hospedar na casa de sua irmã adotiva, Ginger (Sally Hawkins), em busca de um recomeço.

Já na primeira cena, percebemos a personalidade de Jasmine, pois ela desabafa sobre sua vida com uma desconhecida durante um voo. Ao desembarcarem, a senhora tenta se distanciar rapidamente de Jasmine, assustada com sua personalidade instável.

O filme intercala cenas do antigo relacionamento de Jasmine com seu ex-marido Hal (Alec Baldwin) e sua vida atual em São Francisco. Jasmine e Hal pareciam ter a vida perfeita: moravam numa mansão luxuosa, viajavam pelo mundo e possuíam tudo que desejavam. Com o tempo, Jasmine começa a suspeitar de problemas em seu casamento e descobre as infidelidades de Hal e seus esquemas fraudulentos.

O roteiro segue com maestria a conhecida “jornada do herói”. Após enfrentar adversidades, a protagonista deseja se reerguer e estabelece objetivos. Assim, Jasmine decide retomar os estudos, sonhando em ser designer de interiores. No entanto, a trama apresenta desafios, tornando seu objetivo distante.

Para se sustentar, Jasmine aceita trabalhar como secretária em um consultório odontológico, mesmo achando o trabalho abaixo de seu status. Após algumas semanas, o Dr. Flicker (Michael Stuhlbarg) começa a assediá-la, chegando ao ponto de avançar sobre ela no local de trabalho.

Ao intercalar momentos do passado e presente de Jasmine, percebemos sua negação. O término foi traumático, e Hal representava seu ideal de parceiro. Em busca de alguém para preencher o vazio, Jasmine conhece Dwight (Peter Sarsgaard) em uma festa. Os dois engatam um relacionamento, mas Augie (Andrew Dice Clay), ex-marido de Ginger, revela a verdade sobre Jasmine, desfazendo o compromisso dos dois.

Apesar de suas falhas, é difícil não simpatizar com Jasmine. Seus dilemas são identificáveis, e sua história reflete a de muitas mulheres. Cate Blanchett entrega uma atuação digna de aplausos, mostrando-se versátil ao dar vida a uma personagem tão complexa.

No desfecho, Jasmine, mergulhada em mentiras, se vê desolada e solitária. Woody Allen, em “Blue Jasmine”, explora profundamente a psicologia de seus personagens. O filme, embora tenha elementos de comédia, aborda de maneira crítica e profunda os relacionamentos, a saúde mental e os desafios da vida adulta.

Filme: Blue Jasmine

Direção: Woody Allen

Ano: 2013

Gêneros: Drama/Comédia

Nota: 10/10