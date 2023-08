Goiás amplia investimentos em cultura e fortalece tradições

O estado destina um valor inédito à cultura goiana, com um aporte de R$ 450 milhões para o resgate de festas populares, a realização de festivais e a conservação do patrimônio histórico

Um traço forte da cultura goiana, as festividades populares e eventos temáticos ganharão proporções inéditas em 2023. Novas edições do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), na Cidade de Goiás; do Canto da Primavera e Canto da Primavera Kids, em Pirenópolis; da Mostra Nacional de Teatro de Porangatu (TeNpo); e do Circuito das Cavalhadas, em 13 municípios, foram anunciadas. O calendário reforça o compromisso do Governo de Goiás com o resgate e a ampliação dos investimentos no setor cultural.

Canto da Primavera

Somente para o FICA, previsto para junho; o Canto da Primavera, marcado para agosto e setembro; e o TeNpo, que deve ocorrer em junho, o Governo de Goiás vai investir cerca de R$ 14 milhões. A verba também confirmou a realização, pela primeira vez em Goiânia, de dois grandes musicais que misturam teatro, música e dança.

Em Pirenópolis, o Cavalhódromo foi readequado para receber as batalhas entre mouros e cristãos com uma estrutura mais completa. Uma segunda reforma no espaço já foi anunciada para o ano que vem, com um orçamento de R$ 1,3 milhão.

Circuito das Cavalhadas

Até outubro, o Circuito das Cavalhadas, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), passará por 13 municípios. A Cidade de Goiás fechará o circuito em outubro, voltando ao calendário oficial após 70 anos graças à determinação do Governo de Goiás. Para o apoio à manutenção da tradição, o estado repassou R$ 3 milhões.

Em outra vertente, o Governo de Goiás busca preservar o patrimônio histórico e a memória coletiva através do Projeto Fé, Religiosidade e Devoção. Esta ação prevê mais de R$ 33 milhões em revitalizações, musealização e restauros de nove templos religiosos.

Os profissionais do setor cultural são beneficiados por iniciativas como o Programa Goyazes, que destinará R$ 20 milhões neste ano para o financiamento de projetos por empresas privadas em troca de benefícios fiscais. Foram lançados ainda 16 novos editais do Fundo de Arte e Cultura (FAC), no valor de R$ 14,2 milhões.

Mostra Nacional de Teatro de Porangatu (TeNpo)

Desde 2019, o Governo de Goiás investiu mais de R$ 450 milhões na área da cultura, utilizados para ampliar ações, quitar dívidas de gestões anteriores, realizar eventos e abrir novos editais de incentivo, além de obras para a revitalização do patrimônio histórico. Em 2019 e 2020, foram pagos R$ 30 milhões em débitos referentes a editais do FAC. Em 2021, outros R$ 23,3 milhões foram pagos e, neste ano, a atual gestão quitou as dívidas da gestão anterior com o repasse de R$ 1,4 milhão. O Governo de Goiás superou um histórico de dívidas e falta de compromisso com o setor cultural.