Governo de Goiás investe R$ 85 milhões na cultura, em 2023

Desde 2019, já são R$ 450 milhões destinados ao setor. Montante inédito garante resgate de festas populares, fortalecimento de festivais como Fica e TeNpo e conservação de prédios que contam a história de Goiás

Traço forte da cultura goiana, as festividades populares ganharam proporções inéditas em 2023, com aplicação, por parte do Governo de Goiás, de cerca de R$ 85 milhões em eventos e projetos de valorização cultural. Os investimentos garantiram o fortalecimento de festivais como o Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), na cidade de Goiás; Canto da Primavera e Canto da Primavera Kids, em Pirenópolis; Mostra Nacional de Teatro de Porangatu (TeNpo); e Circuito das Cavalhadas, iniciado em maio e que segue até outubro, em 13 municípios.

O calendário com eventos distribuídos ao longo do ano e realizados em diferentes regiões do estado reflete o compromisso do Governo de Goiás com o resgate do setor cultural e valorização das tradições goianas. Para tanto, desde 2019, já foram investidos R$ 450 milhões no setor. Somente nas edições deste ano do Fica, TeNpo e Canto da Primavera, vão ser empregados cerca de R$ 14 milhões, de forma a garantir à população uma programação de qualidade e diversificada. O Fica foi encerrado no último domingo (18) e o TeNpo e Canto da Primavera acontecem em agosto e setembro, respectivamente.

Com o montante também está confirmada a realização, pela primeira vez em Goiânia, de dois grandes musicais, misturando teatro, música e dança. E, em Pirenópolis, os recursos garantiram a readequação do Cavalhódromo, para que o local pudesse receber, de forma adequada, uma das mais tradicionais encenações da batalha entre mouros e cristãos. Em Luziânia, possibilitou o retorno da festa após intervalo de 17 anos. Na cidade, os primeiros registros das Cavalhadas datam do início do século 19.

Participantes das Cavalhadas se vestem como cavaleiros medievais durante festejos, em Pirenópolis

O Circuito das Cavalhadas, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura, entre maio e outubro, passa por 13 municípios. As cidades de Santa Cruz de Goiás, Posse, Jaraguá, Pirenópolis realizaram o evento no mês de maio. Em Luziânia, Palmeiras de Goiás, Hidrolina, São Francisco de Goiás e Crixás, a festa é neste mês de junho. A apresentação em Santa Terezinha de Goiás será em julho. Já em Pilar de Goiás e Corumbá de Goiás, a festividade será encenada em setembro.

A Cidade de Goiás fecha o circuito no mês de outubro. As Cavalhadas no município voltaram ao calendário oficial após 70 anos graças à determinação do Governo de Goiás. O Estado repassou R$ 3 milhões para apoio à manutenção da tradição, que atrai turistas de todo o Brasil.

Valorização de prédios históricos

Em outra vertente de atuação, o Governo de Goiás busca a preservação do patrimônio histórico e da memória coletiva por meio do Projeto Fé, Religiosidade e Devoção. Este prevê mais de R$ 33 milhões em revitalizações, musealização e restauros de nove templos religiosos.

As igrejas contempladas estão localizadas nos municípios de Goiás, Pirenópolis, Silvânia, Mossâmedes, Luziânia e Aparecida de Goiânia. Ainda dentro do programa está a revitalização da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no antigo povoado de Areias, que deve ser concluída ainda neste semestre; da Catedral de Santana, matriz da cidade de Goiás, iniciada em abril; e de quatro unidades culturais, entre elas o Teatro Goiânia.

Catedral de Sant’Anna, edificação histórica da cidade de Goiás, é uma das igrejas que passam por revitalização dentro do Projeto Fé, Religiosidade e Devoção

Já os profissionais do setor cultural são beneficiados por iniciativas como o Programa Goyazes, que destina R$ 20 milhões em 2023 para o financiamento de projetos por empresas privadas em troca da concessão do benefício fiscal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Foram lançados ainda 16 novos editais do Fundo de Arte e Cultura (FAC), no valor de R$ 14,2 milhões.

Dívidas quitadas

Parte dos R$ 450 milhões investidos na área da cultura foi destinada ao pagamento de dívidas deixadas por gestões anteriores do governo estadual. Em 2019 e 2020, foram pagos R$ 30 milhões em débitos referentes a editais do FAC. Em 2021, outros R$ 23,3 milhões foram pagos e, neste ano, a atual gestão quitou as dívidas da gestão anterior com o repasse de R$ 1,4 milhão.