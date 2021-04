10 vinhos premiados que custam até 69 reais

Mosaiko

Este é um vinho Cabernet Sauvignon diferente, elaborado com um blend da mesma casta de cinco vinhedos diferentes, todos representados na arte do rótulo. Produzido no Chile, é suculento e equilibrado, com notas de frutas vermelhas e pretas, além de chocolate e tabaco. Harmoniza com embutidos, churrasco e pratos com molho de tomate.