10 séries adolescentes novas da Netflix para assistir com toda a família

Sair de casa não tem sido recomendado, devido à pandemia, então é preciso considerar as opções de lazer que divirtam toda a família em casa. Para ajudar, a Bula reuniu em uma lista dez séries lançadas recentemente na Netflix que todos podem assistir juntos: as crianças e adolescentes vão adorar e os pais não ficarão entediados com as histórias. Entre os seriados selecionados, destacam-se “Julie and The Phantoms” (2020), Kenny Ortega; “O Clube das Babás” (2020), de Rachel Shukert; e “Alexa & Katie” (2019), dirigido por Trevor Kirschner e Victor Gonzalez. Os títulos estão organizados por ano de lançamento e ordem alfabética.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Ashley Garcia — A de Amor (2020), Jody Margolin Hahn Ashley Garcia é a única garota de 15 anos do mundo que trabalha como engenheira de robótica e de foguetes. Ao receber uma proposta para ingressar na NASA, ela precisa se mudar para o outro lado do país, onde passa a viver com seu tio Victor, um treinador de futebol que é muito amável, mas um pouco irresponsável.

Julie and The Phantoms (2020), Kenny Ortega Julie é uma adolescente traumatizada pela morte da mãe. Ela parou de tocar e foi expulsa do programa de música de sua escola. Enquanto vasculha as coisas de sua mãe na garagem, Julie encontra um antigo CD do grupo Sunset Curve. Tocar o disco faz com que os três integrantes da banda, que já morreram, apareçam para Julie como fantasmas. Com a amizade deles, Julie redescobre sua paixão pela música.

My Perfect Landing (2020), Frank van Keeken Jenny Cortez, uma jovem e talentosa ginasta, se muda de Miami para Toronto, no Canadá, quando seus pais recebem a chance de administrar uma academia. Em uma nova escola intimidante, Jenny luta para se adaptar e fazer amigos. Ao mesmo tempo, ela precisa focar no esporte para se tornar a lenda da ginástica que todos esperam que ela seja.

O Clube das Babás (2020), Rachel Shukert As melhores amigas Kristy, Mary-Anne, Claudia, Stacey e Dawn decidem criar um novo negócio na cidade de Stoneybrook: o Clube das Babás. A ideia delas é cuidar de crianças enquanto os pais trabalham ou se divertem fora de casa. Ao mesmo tempo em que tentam lidar com os desafios do empreendimento, as amigas enfrentam problemas pessoais e familiares típicos da adolescência.

O Clube das Coisas Mágicas (2020), Evan Clarry Kyra era uma adolescente normal, até se envolver em um conflito entre uma fada e um elfo. De repente, ela é lançada em um mundo mágico como uma Tri-Ling, uma criatura que possui poderes de fada e de elfo. Com a ajuda de suas novas amigas, Imogen e Lily, Kyra precisa aprender a controlar suas novas habilidades para proteger o mundo humano dos efeitos de seus feitiços.

Alexa & Katie (2019), Trevor Kirschner e Victor Gonzalez Alexa e Katie são melhores amigas desde a infância. Agora, elas estão ansiosas para começar o primeiro ano do ensino médio. De repente, Alexa descobre que está com câncer e precisará passar por um tratamento complexo. Inicialmente, as amigas ficam desanimadas, mas Alexa decide se adaptar à situação e fazer o possível para levar uma vida divertida com a ajuda de Katie.

Go! Viva do Seu Jeito (2019), Sebastián Mellino Mia, uma adolescente que vive com a madrinha adotiva, recebe uma bolsa para estudar dança na Saint Mary’s Academy, um colégio de elite muito reconhecido por seu departamento de arte. Ao chegar na escola, Mia entra em conflito com a filha do dono, a garota mais popular e talentosa da academia. Mas, ao mesmo tempo, Mia faz grandes amigos, que a ajudam a se adaptar ao novo ambiente.

No Good Nick (2019), Andy Fickman Liz e Ed são um casal divertido e pais de dois filhos. Eles vivem uma rotina normal, até o dia em que decidem acolher Nick, uma adolescente de 13 anos que afirma ser uma parente distante. A garota, na realidade, é uma pequena golpista e deseja se vingar do casal, acreditando que Liz e Ed já fizeram mal para sua família. Mas, à medida que conhece o casal, Nick se apega a eles.

Greenhouse Academy (2018), Giora Chamizer Depois de perderem a mãe astronauta em uma explosão, os irmãos Alex e Hayley Woods passam por uma rigorosa seleção para estudar na Greenhouse Academy, uma escola de líderes. Alex se une a uma fraternidade no colégio, enquanto Hayley ingressa em outra. As duas casas são rivais e os irmãos passam a competir um com o outro, mas as coisas mudam quando eles descobrem um plano maligno por trás das competições às quais são submetidos.