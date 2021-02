10 filmes da Netflix com protagonistas desajustados, mas cativantes

A Bula reuniu em uma lista dez ótimos filmes da Netflix com protagonistas que passam longe do estereótipo do “bom mocinho”. Eles nem sempre têm boas intenções e não escondem suas vaidades, culpas e inseguranças. Mas, ainda assim conseguem cativar o espectador, que acaba torcendo para que tudo dê certo no final. Além disso, todos os longas foram bem avaliados pela crítica especializada em cinema. A lista abrange filmes de diferentes gêneros e épocas, como a comédia “Meu Nome é Dolemite” (2019) de Craig Brewer; a ação “Baby Driver: Em Ritmo de Fuga” (2017), Edgar Wright; e o suspense erótico “Instinto Selvagem” (1992), de Paul Verhoeven. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Tigre Branco (2021), Ramin Bahrani Balram é um jovem inteligente e ambicioso que cresceu numa pobre zona rural da Índia. Para sair de sua aldeia, ele aceita trabalhar como motorista de Ashok, um homem milionário. Treinado desde sempre para ser um servo, ele se torna indispensável para o patrão rico. Mas, após ser traído por Ashok, Balram se rebela e inicia uma jornada independente para deixar a pobreza e ascender socialmente.

Meu Nome é Dolemite (2019) Craig Brewer Nos anos 1970, o comediante Rudy Ray Moore torna-se um sucesso entre a população negra norte-americana. Inserindo piadas sujas e palavrões nas histórias que ouve na rua, ele cria Dolemite, seu personagem mais famoso. Decidido a ampliar seus horizontes, Rudy resolve fazer um filme independente sobre Dolemite. Mas, além das complicações para gravar o longa, ele enfrenta dificuldades para exibi-lo no circuito comercial.

Assunto de Família (2018), Hirokazu Kore-eda Depois de cometerem alguns furtos, Osamu e seu filho Shota se deparam com uma garotinha abandonada. Mesmo relutantes, eles abrigam a garota e a esposa de Osamu concorda em cuidar dela. Embora a família seja pobre e roube para sobreviver, todos vivem felizes juntos. Até que a justiça descobre os segredos que eles escondem. O filme foi o ganhador da Palma de Ouro, principal prêmio do Festival de Cannes, em 2018.

Lady Bird — A Hora de Voar (2018), Greta Gerwig Christine McPherson é uma adolescente que vive em Sacramento, na Califórnia, e se autodenomina “Lady Bird”. Ela está no último ano do ensino médio e diz que seu sonho é ingressar em uma prestigiada universidade, de preferência em uma cidade grande, e abandonar Sacramento. Mas, a família de Christine enfrenta muitas dificuldades financeiras e sua mãe diz que não irá apoiá-la na mudança.

Baby Driver: Em Ritmo de Fuga (2017), Edgar Wright Baby é um talentoso motorista de fuga em roubos. Devido a um acidente que o deixou com um constante zumbido nos ouvidos, ele precisa escutar músicas o tempo todo. Quando se apaixona pela garçonete Debora, Baby sente que finalmente pode se curar e deixar o mundo do crime. Mas, após ser chantageado pelo misterioso Doc, ele é obrigado a participar de mais um grande assalto.

Os Meyerowitz: Família não se Escolhe (2017), Noah Baumbach A comédia dramática reúne no elenco grandes nomes do humor, como Ben Stiller e Adam Sandler. Ambientada em Nova York, ela conta a história de Harold Meyerowitz, um escultor aposentado casado com Maureen e pai de Matthew e Danny. Um dia, o patriarca descobre que uma exposição está sendo organizada em homenagem às suas obras. Contudo, ele adoece, e a família precisa superar problemas do passado para ajudá-lo.

As Vantagens de Ser Invisível (2012), Stephen Chbosky Charlie, um aluno do ensino médio, sofre de depressão desde a infância e acaba de receber alta de uma instituição psiquiátrica. Ele está com dificuldades para interagir em sua nova escola e se sente deslocado o tempo todo, até que conhece os irmãos Patrick e Sam. Ao lado de seus novos amigos, Charlie vive novas experiências e descobre os prazeres da adolescência.

Bravura Indômita (2010), Ethan e Joel Cohen Mattie Ross, uma adolescente de 14 anos, fica sozinha quando seu pai é assassinado a sangue frio pelo bandido Tom Chaney. Para rastrear o criminoso, ela contrata o ex-oficial Reuben J. Cogburn, que aceita o serviço apenas por precisar do dinheiro. Mas o que Reuben não esperava é que Mattie decidisse ir atrás de Tom Chaney com ele. Na jornada, eles se juntam ao policial La Boeuf, que também está procurando Chaney.

Tropa de Elite (2007), José Padilha O filme acompanha a jornada dos agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) do Rio de Janeiro, liderado pelo capitão Roberto Nascimento. Roberto está cansado da pressão do trabalho e, com o nascimento do primeiro filho, pretende encontrar um substituto para seu cargo e abandonar a corporação. Mas, antes ele precisa ter certeza de que seu sucessor será tão bom quanto ele. Nas operações contra o tráfico, ele observa a conduta de dois novatos da polícia.