10 filmes na Netflix que valem mais do que 10 anos de Coaching

A Teoria de Tudo (2014), James Marsh

O filme conta a trajetória de Stephen Hawking, astrofísico britânico. Aos 21 anos, ele se apaixona por Jane Wilde, uma estudante de Cambridge, mas logo é diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença motora degenerativa. Jane decide continuar ao lado do namorado e os dois se casam. Contrariando os diagnósticos médicos, Hawking tem três filhos com Jane e persiste em seu trabalho intelectual, tornando-se um dos cientistas mais aclamados do mundo.