As 10 melhores séries de drama de 2020, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Para os leitores que gostam de séries dramáticas, a Bula reuniu em uma lista dez das melhores de 2020, que estão disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video, os dois serviços de streaming mais populares no Brasil. As produções selecionadas foram bem avaliadas em sites como Rotten Tomatoes e IMDb, além de terem sido citadas por críticos de grandes publicações, como Esquire, Vulture e The Guardian. “Nada Ortodoxa”, de Maria Schrader, e “Little Fires Everywhere”, de Liz Tigelaar, são algumas das escolhidas. Os títulos estão organizados por ordem alfabética. “High Fidelity”, de Veronica West e Sarah Kucserka; e “P-Valley”, de Katori Hall; estão no canal pago Starzplay, do Amazon Prime Video, mas é possível testar o serviço gratuitamente por sete dias.

Netflix

Dirty John — O Golpe do Amor (2ª Temporada), de Maggie Kiley e Jeffrey Reiner Betty e Dan Broderick se conhecem na universidade e se casam. Eles passam por algumas dificuldades no início, mas com o passar do tempo Dan se torna um advogado renomado. O casamento dos dois é aparentemente perfeito, até que Dan se apaixona por uma assistente mais jovem, dando início ao “pior caso de divórcio do condado de San Diego”. Para se vingar, Betty começa a agir irracionalmente, colocando a segurança de toda a família em risco.

Feel Good, de Mae Martin e Joe Hampson Nesta série, a comediante canadense Mae Martin interpreta uma versão de si mesma. Recém-chegada em Londres, ela está buscando oportunidades no cenário do stand-up comedy. Em uma de suas apresentações, ela conhece George, uma mulher que se identifica como heterossexual. Mas, as duas acabam se apaixonando, o que gera muitos conflitos. Além disso, Mae tenta lidar com seu vício em álcool e drogas.

Nada Ortodoxa, de Maria Schrader Inspirada em uma história real, a série conta a história de Deborah Feldman, que nasceu em uma seita judaica fundada no Brooklyn por sobreviventes do Holocausto. Essa comunidade acreditava que o genocídio era um castigo dado por Deus e que eles deviam obedecer às regras religiosas mais conservadoras do judaísmo. Feldman teve uma infância repressiva e foi obrigada a se casar aos 17 anos. Aos 19, ela decidiu fugir para Berlim.

O Gambito da Rainha, de Scott Frank e Allan Scott Beth Harmon, uma menina órfã, descobre que possui um talento surpreendente para jogar xadrez. Ela aprende o jogo secretamente, com o zelador do orfanato. Ao ser adotada por uma família, ela começa a participar de competições — e a ganhar dinheiro com elas. Em pouco tempo, Beth se torna a melhor jogadora dos Estados Unidos. Agora, aos 22 anos, ela precisa encarar o maior desafio de sua vida: derrotar o campeão mundial de xadrez.

Sex Education (2ª Temporada) de Laurie Nunn A série conta a história de Otis, um adolescente com dificuldade para fazer novos amigos. Apesar de ser virgem, ele é filho de uma terapeuta sexual, que fala abertamente sobre sexo. Então, Otis se considera um especialista no assunto e junto com Maeve, uma colega de classe rebelde, monta uma clínica de saúde sexual clandestina dentro da escola para oferecer terapia aos outros estudantes. Na 2ª Temporada, Otis começa a namorar uma aluna novata, mas na verdade está apaixonado por Maeve.

The Crown (4ª Temporada), de Peter Morgan Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais. A 4ª temporada cobre o período em que Lady Di se casa com o Príncipe William.

Amazon Prime Video

Despachos do Outro Lugar, de Jason Segel Peter é um homem solteiro na casa dos 40 anos que está entediado com sua vida solitária. A caminho do trabalho, ele encontra alguns cartazes com mensagens enigmáticas. Seguindo o endereço dos flyers, ele chega a um instituto secreto, onde conhece outras três pessoas intrigadas com o projeto. Juntos, eles decidem descobrir quem está por trás da seita e quais são suas intenções.

High Fidelity, de Veronica West e Sarah Kucserka Obcecada por música e cultura pop, Robyn Brooks está passando por um momento difícil em sua vida. Além de sua loja de discos no Brooklyn estar à beira da falência, ela foi dispensada pelo namorado, Mac. Sem perceber exatamente o que aconteceu de errado em seu relacionamento, Robyn decide encontrar seus ex-namorados para entender por que tem sido rejeitada ao longo dos anos.

Little Fires Everywhere, de Liz Tigelaar Elena Richardson é uma mulher extremamente organizada. Além de ter quatro filhos adolescentes, ela trabalha no jornal da pacata Shaker Heights e administra alguns negócios da família. Ela aluga uma casa para a artista Mia Warren e sua filha, Pearl, que chegaram à cidade recentemente. As duas tentam se aproximar, mas as visões de mundo diferentes acabam criando conflitos irreparáveis. Desconfiada, Elena decide investigar o passado de Mia.