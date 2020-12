10 clássicos fundamentais da literatura, em português, com download gratuito

“Dom Casmurro” é uma das obras mundialmente célebres da literatura brasileira. O romance trata das memórias do narrador-personagem Bento Santiago, advogado recluso e calado que recebe o apelido mencionado no título da obra. Bento é criado com Capitu, a garota por quem se apaixona na adolescência. Mas a mãe dele, por força de uma promessa, decide enviá-lo ao seminário para que se torne padre. Lá o garoto conhece Escobar, de quem fica amigo íntimo. Algum tempo depois, ambos deixam a vida eclesiástica e se casam. Escobar com Sancha, e Bentinho com Capitu. Os dois casais vivem tranquilamente até a morte de Escobar, quando Bentinho começa a desconfiar da fidelidade da esposa e percebe as semelhanças do filho, Ezequiel, com o amigo morto.