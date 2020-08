7 profissões diferentes e interessantes

Personal Stylist

Seja porque não têm paciência para descobrir qual é o seu estilo, seja porque não têm tempo para ir às lojas, ou ainda porque tenham obrigação profissional de se vestir bem, muitas pessoas precisam de alguém que as ajude, indicando quais as melhores opções de roupas para várias situações. Esse alguém é o personal stylist, um profissional que vem tendo grande destaque nos últimos anos. Um personal vai indicar as melhores roupas de acordo com o biotipo, estilo (esportivo, elegante, romântico, natural, moderno e criativo, entre outros), faixa etária e outras características pessoais do cliente. Ele também definirá quais as melhores opções dentro do orçamento de cada pessoa. Existem até nomes bem conhecidos na profissão, como Yan Acioli. Ele foi o responsável por inovar o estilo de Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann e Luciano Huck, entre outros.