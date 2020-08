Os 10 melhores filmes que estreiam em agosto na Netflix

O Destino de Uma Nação (2018), Joe Wright

Em maio de 1940, o primeiro-ministro do Reino Unido, Neville Chamberlain, é forçado a renunciar e indica Winston Churchill como seu substituto. Já em seus primeiros dias no governo, Churchill precisa lidar com um grande desafio: fazer um acordo de paz com Hitler ou lutar até o fim contra os nazistas. Em meio às pressões e oposições, ele tenta tomar a melhor decisão para o país.