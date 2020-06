Os 10 filmes mais engraçados do Amazon Prime Video

Por Que Eu Me Casei Também (2010), Tyler Perry

Continuação de “Por que Eu Me Casei?” (2007), o filme acompanha quatro casais que viajam juntos para as Bahamas. O objetivo do encontro é renovar os votos de casamento, trocar experiências e conversar sobre os desafios dos relacionamentos. Mas, o que era para ser uma semana tranquila se transforma com a chegada de Mike, o ex-marido de Sheila, que agora está casada com Troy. Mike está disposto a reconquistar a ex, atrapalhando o descanso dos amigos.