31 microcontos para ler na quarentena

Pangloss

Frederico se encanta fácil. Voltou da fazenda esses dias e me disse de olhos esbugalhados: José, não é incrível? O ovo da galinha é feito do tamanho exato do espaço na caixinha! Não sobra nem falta. E o lombo do cavalo, criado no formato certo pra sela do cavaleiro? A criação é perfeita! Dizia essas coisas com tanta maravilha que eu, querendo responder, sentia-me como vilão de filme antigo. Então só confirmava: de fato, meu amigo. Algum arquiteto distraído, algum demiurgo de plantão fez nossos olhos na exata medida da nossa ilusão.

José M. Umbelino Filho